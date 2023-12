Tras cerca de un año adquiriendo los conocimientos del producto, tanto a nivel técnico como en los métodos de aplicación del mismo, en septiembre de 2023, José Francisco Badenes lanza su proyecto empresarial, Biovalsuro, S. L., empresa ubicada en Paiporta, Valencia.

José Francisco Badenes, recupera un producto que su anterior propietario ceso en su actividad, la instalación de pavimentos y revestimientos 100% ecológicos y reciclables.

Así las cosas, realicemos una pequeña introducción en este tipo de pavimentos y revestimientos, elaborados a través de la corteza del alcornoque (Quercos suber), árbol cuya vida se estima entre 150 y 250 años, si bien existen ejemplares cuya siembra data de 1400 en Sicilia.

Este árbol tiene una corteza gruesa y rugosa que con el tiempo llega a tener un grosor considerable y se puede recolectar de 9 a 14 años, según la calidad en que se encuentre el corcho, siendo el grosor optimo de unos 30mm. La recolección del corcho no daña al árbol, ya que se produce una nueva capa, siendo un recurso renovable.

La extracción del corcho es una tarea muy especializada. En la primera extracción, a los 30-40 años de edad se extrae un corcho de inferior calidad denominado “bornizo”. Este corcho es la corteza original del árbol, que debido al incremento de la circunferencia desde el tallo inicial hasta el tronco maduro presenta profundas grietas que impiden extraer planchas regulares. Este es el corcho que se emplea en muchas localidades como adorno en los belenes, simulando rocas o montañas.

La extracción del corcho es un proceso delicado, en el que hay que evitar dañar la “madre” del corcho, la capa viva a partir de la que se genera este (felógeno).

Una parte importante de la industria del corcho reside en España, repartida entre Andalucía y Extremadura, produciendo el 30% de la producción mundial.

Entre los diversos usos del corcho, destaca principalmente el utilizado para sellar bebidas alcohólicas, para lo cual se realizan minuciosas pruebas de calidad, seleccionando las cargas aptas para su empleo, luego, se remiten las que son deficientes y el material de corcho restante a un centro de reciclaje, en donde se tritura todo y se forman planchas del denominado “aglomerado de corcho”, mediante distintos procesos. El aglomerado resultante tiene diferentes aplicaciones, siendo la más relevante su utilización en el revestimiento de cápsulas de satélites y como no, el revestimiento de techos, suelos y paredes.

Así las cosas, con el proyecto de Biovalsuro, S.L., hemos desarrollado varias vías de negocio, girando en torno a las mencionadas planchas de aglomerado de corcho, puesto que el material resultante, fabricado con la densidad adecuada aporta las siguientes prestaciones:

No presenta ningún tipo de astillamiento, no permite el paso de la humedad, amortigua y tiene una alta resistencia al fuego, ecológico y reciclable, impermeable, aislante acústico y vibrátil, resistencia térmica de 10º, gran elasticidad, no dilata ni contrae, resistente al desgaste mecánico, resistente al hundimiento y recuperación, ausencia de parásitos y microorganismos, atóxico, antialérgenico, capacidad de abrasión superior al mármol.

Bio Sport Plus, pavimentos deportivos, tanto de exterior como de interior, de alto rendimiento con homologación FIBA.

Bio Sport, pavimento deportivo de exterior.

Bio Deco Floor, pavimento de suelos, con amplias prestaciones y terminaciones, apto tanto en residencial como en oficinas, comercios, aulas infantiles/escolares.

Bio Deco Ceiling, revestimientos de techos, amplias prestaciones y soluciones en diferentes acabados.

Bio Deco Wall, revestimiento de paredes, con diferentes acabados y prestaciones.

Bio Deco White Rooms, revestimiento para Salas Blancas.

Desde Biovalsuro, S.L. estamos convencidos de poder aportarte una solución a cada problema que se pueda plantear en cualquier superficie, soluciones personalizadas a cada problemática.