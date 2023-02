AVA-ASAJA reclama al Gobierno español votar en contra en el próximo SCoPAFF porque esta medida “es incoherente y nos aleja aún más de las cláusulas espejo”

Valencia, 14 de febrero de 2023. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) estalla contra el proyecto de texto que la Comisión Europea prevé presentar en la próxima reunión del Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (SCoPAFF) por la cual pretende aumentar de 0,01 a 0,09 mg/kg la tolerancia de importación del Triciclazol, a pesar de tratarse de una sustancia cuyo uso está prohibido para los agricultores de la Unión Europea. AVA-ASAJA advierte que esta propuesta “es incoherente, absurda, inmoral y nos aleja aún más de la reciprocidad o de las cláusulas espejo que tanto pregonan nuestros políticos”.

La organización presidida por Cristóbal Aguado reclama al Gobierno español que vote en contra de este punto del SCoPAFF y que redoble esfuerzos para tratar de ganar apoyos de manera que se consiga finalmente una mayoría negativa entre los Estados Miembros. Además de una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, AVA-ASAJA ha enviado sendas misivas al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, y a los europarlamentarios españoles con competencias en agricultura, seguridad alimentaria y comercio internacional para que acometan las gestiones necesarias, dentro de sus responsabilidades, dirigidas a lograr la máxima oposición frente a esta iniciativa comunitaria.

Según avanza el COPA-COGECA, órgano que aglutina a las principales organizaciones agrarias y cooperativas europeas, Bruselas plantea multiplicar hasta por nueve el umbral de tolerancia del Triciclazol con el objetivo de favorecer la entrada de más cargamentos de arroz procedentes de Asia, especialmente de la India, que acumulan interceptaciones en las fronteras europeas por exceder dicho límite. Las importaciones de arroz a la UE se han incrementado un 40% en el último año comercial.

Sin embargo, el Triciclazol es una materia activa fitosanitaria que, tras varias autorizaciones excepcionales, actualmente tiene prohibido su uso en la agricultura europea. AVA-ASAJA asegura que “al tratarse de una sustancia que no se halla bajo la protección de una patente, ninguna empresa está dispuesta a acometer una inversión millonaria en acreditar que no resulta perjudicial para la salud humana y el medio ambiente y, por culpa de lo enrevesada que está hecha la legislación, y no por evidencias científicas, su empleo ha sido suprimido en la UE”.

El Triciclazol es esencial para el control de la principal enfermedad del cultivo del arroz, pyricularia oryzae. Desde su prohibición, los arroceros valencianos solo disponen de dos sustancias autorizadas, de manera que la pyricularia ya ha generado importantes resistencias: solo en la variedad bomba, el último año provocó una merma del 50% de la producción en el parque natural de La Albufera.

Por tanto, “siendo el Triciclazol una sustancia que no debería estar prohibida en la Unión Europea debido a la ausencia de alternativas suficientemente eficaces y a las dudas no esclarecidas sobre su supuesto impacto medioambiental, además no tendría sentido que las propias instituciones europeas decidieran ampliar la tolerancia del Triciclazol a las importaciones foráneas que se consumen en Europa. El mercado debe tener las mismas reglas de juego para todos: o todos pueden usarlo o nadie puede usarlo. Lo contrario resta competitividad a los productores y supone un fraude para los consumidores”, alerta AVA-ASAJA.

La organización agraria concluye que “tendremos muy en cuenta la decisión que tomen nuestros políticos en este asunto tan sensible de cara a las próximas elecciones autonómicas, nacionales y europeas”.