Almudena Ariza, corresponsal de TVE en Nueva York, dejaba este Twitter el viernes para mostrarnos lo que se ha encontrado en los bajos de la ciudad estadounidense de Nueva York.

“Lo que acabo de ver en el metro de NuevaYork”, ha escrito la conocida comunicadora en su cuenta de Twitter, donde tiene más de 150.000 seguidores. Ariza también ha mostrado la imagen de su sorprendente hallazgo.

Al estilo más americano el restaurante EZ paella, nos presenta una gama de productos relacionados con la paella y el “chorizo”. No solo es el burrito del cartel, sino que tiene una variedad de los mismos que ronda los 14 dólares. Chicken burrito filled whith Chicken paella o Burrito filled with paella RICE and EZ SPICY curry coconut Sauce (Chef Favorite)

El concepto de EZ paella es hacer que la experiencia de comer una buena paella sea “FÁCIL”, de ahí nuestro nombre “EZ Paella”, que significa, servicio rápido, buena calidad, buen servicio, comida saludable a precios asequibles. La verdad es que el proceso de la paella es complicado y requiere de tiempo pero parece que ellos lo han conseguido.

La imagen, como no podía ser de otra manera, está dando que hablar en la red social del pajarito. Muchos usuarios no están dando crédito de esa extraña combinación.

Todos nuestros platos se preparan frente a nuestros huéspedes, para que puedan ver nuestro meticuloso y único proceso de cocción mientras disfrutan de un gran ambiente. EZ Paella



Pues con la paella le va a dar mucho tiempo a tomar sangría o vino español a 50 euros, o cerveza Estrella Galicia o Barcelona.

Este ha sido un cartel informativo de un restaurante que promociona un burrito de paella. “La casa del único burrito de paella en el mundo”, se puede leer en la imagen.

Además, se puede ver en la foto un burrito partido por la mitad y relleno de algo a lo que han definido como paella.

EZ Paella Express se encuentra en 1000 8th ave TurnStyle Underground Market Columbus Circle Nueva York y 744 9th Ave Hell’s Kitchen Nueva York.

También ofrecen una especie de “paella vegana”, a la que se le puede incluir un extra de chorizo. Otro plato llamado “Veggie Caribbean Paella” lleva zanahorias, pimientos, cebollas, aceitunas negras y pimiento dulce sobre arroz con azafrán. Lo que no hemos encontrado es la que podríamos llamar “tradicional” con el conejo, pollo, bajoqueta, tomate y garrofó.