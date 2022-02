· La portavoz del PP advierte que “el PSOE engañó a la ciudad con la condonación de la deuda, no era gratis y puede que perdamos la ciudad ese suelo”

· Catalá ha pedido una reunión con el presidente del Puerto para conocer las negociaciones y que la ciudad de Valencia no pierda la Marina como paso con Feria Valencia

· Los populares también han pedido al presidente Puig que se implique para conseguir traer la nueva edición de la Copa América y nos e vaya a otra ciudad española

VALENCIA 11-02-2022.- La portavoz del PP, Mará José Catalá, ha instado al Gobierno de Ribó y PSOE a exigir al Estado que la ciudad no pierda la Marina. Catalá ha advertido que “el PSOE engañó a los vecinos de Valencia y no nos contó la letra pequeña de la condonación de la deuda donde se escondía la pérdida de la Marina que ahora pasará manos del Estado y el Ayuntamiento de Valencia no tendrá competencias en su gestión“.

Catalá ha recordado que el alcalde Ribó “pasará a la historia como el dirigente que perdió el patrimonio de la ciudad. Ha cedido ante la Generalitat Valenciana y le ha dado Feria Valencia y ahora parece que también perderemos la Marina de Valencia con la extinción del Consorcio que preside el propio alcalde”.

“Estamos muy preocupados por la Marina de Valencia y las negociaciones de Puertos del Estado y Ayuntamiento sobre su futuro. La condonación de la deuda de Sánchez y los socialistas no era gratis, y es posible que perdamos ese suelo tan importante para la ciudad”, explica Catalá.

“La Marina lo diseño el PP como un nuevo barrio para la ciudad, y por ello nosotros pedimos una reunión con el puerto porque no nos fiamos de la negociación del alcalde Ribó, pues con nuestro alcalde Valencia siempre pierde”, añade la portavoz del PP, María José Catalá.

La portavoz del PP ha anunciado que va a solicitar una reunión con el puerto de Valencia para conocer de primera mano cómo van las negociaciones “y estar pendientes. Valencia no debe perder ese suelo y todas las oportunidades que con ella se derivan”.

Apuesta por la Copa América

La portavoz del PP ha pedido tanto a Ribó y Puig que trabajen y hagan todo lo posible por traer a Valencia la nueva edición de la Copa América. “Con los populares llegó a Valencia y veremos si la izquierda es capaz de traerla. Pedimos que el presidente Puig refuerce su presencia para que Valencia no pierda la Copa América pues sabemos que otras ciudades españolas están muy interesadas. Sería lamentable que por la falta de diligencia de nuestros gobernantes Valencia perdiera esta oportunidad y otro motor económico para reactivar la economía de la ciudad y ayudar a todos nuestros vecinos y vecinas”, señala Catalá.