· Tan sólo se ha invertido un 10,4% de las inversiones previstas: 35,6M€ de los 340,4M€

· La portavoz del PP: «Los vecinos de Valencia pagan cada vez más impuestos y Compromís y Partido Socialista tienen menos inversiones en los barrios, menos limpieza, menos dotaciones públicas y más inseguridad en las calles»

Valencia. 24-10-2022.- La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha denunciado que a fecha 17 de octubre de un presupuesto de inversiones superior a 340,4 millones de euros, tan sólo 35,6 millones de euros ha llegado a los barrios, supone un grado de ejecución del 10,4%.

«Se trata de un grado de ejecución realmente preocupante y ridículo porque lo que significa es que Ribó y Partido Socialista no están invirtiendo en nuestros barrios y no está mejorando el estado de nuestra ciudad», ha afirmado María José Catalá quien ha detallado que hay «19 barrios y 3 pedanías que no tienen ninguna inversión a dos meses de acabar el año. Es algo vergonzoso» ha explicado.

Los barrios son: Gran Vía, Tendetes, El Calvari, Sant Pau, Tormos, Trinitat, Sant Antoni, Ciudad Universitaria, La Llum, La Fontsanta, San Isidro, La Creu Coberta, En Corts, Montolivet, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Beteró, Camí Fondo, La Carrasca, Ciudad Fallera, Poble Nou, Benifaraig y El Perellonet.

«Esta lista es la lista de la vergüenza, son barrios abandonados. La izquierda dice que apoya a los barrios, pero la realidad y los números dicen otra cosa. Y esos números lo que dicen es que hay 19 barrios y 3 pedanías que no han recibido ningún euro a dos meses que acabar al año. En cambio, los vecinos de Valencia pagan cada vez más impuestos, y Compromís y Partido Socialista tienen menos inversiones en los barrios, menos limpieza, menos dotaciones públicas y más inseguridad en las calles» ha finalizado María José Catalá.