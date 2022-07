· Se han desprendido placas del techo por los daños que producen las palomas, que anidan entre la cubierta y el techo.

· “Cuando se detecta un problema de esta importancia se ha de abordar de forma seria y completa, evitando las medidas provisionales y dando una solución definitiva”, ha apuntado Catalá

· En la actualidad sólo se ha ejecutado el 13% de las inversiones previstas en los mercados municipales

Valencia 27-07-2022.- La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha exigido a Ribó tomar medidas definitivas en el Mercado de Castilla con las palomas, que se han convertido en un problema serio, no sólo sanitario sino también de seguridad.

Mª José Catalá ha visitado, junto con el concejal Santiago Ballester, las instalaciones del Mercado de Castilla y ha comprobado los problemas que están generando las palomas, que anidan entre la cubierta y el techo, con desplomes de las placas del techo, obstrucción de las canalizaciones del agua de lluvia y mucha suciedad provocada por los excrementos y nidos de estas aves. “Cuando se detecta un problema de esta importancia se ha de abordar de forma seria y completa, evitando las medidas provisionales y dando una solución definitiva”, ha indicado.

En este sentido, Catalá ha apuntado que “un mercado de alimentación no puede estar expuesto a estos riesgos, los vendedores están cansados de que sus peticiones se guarden en el cajón y hay que ofrecer soluciones inmediatas. Las palomas no pueden tener en las instalaciones del mercado su hábitat natural, porque no lo es”.

En la actualidad el Ayuntamiento sólo se ha ejecutado el 13% de las inversiones previstas en los mercados municipales “quedando patente lámala gestión del equipo de gobierno, para el que no es una prioridad las necesidades de los vecinos, de los barrios y de sus infraestructuras. Menos maquetas y más ejecutar los presupuestos aprobados”.

Asimismo ha apuntado que “Compromís y PSOE deben atender mejor a los mercados municipales, que son comercios de proximidad con gran un potencial pero que no están encontrando en el equipo de gobierno unos aliados sino un muro donde se estrellan sus peticiones”.

Por último, ha instado a “realizar un proyecto serio y urgente para resolver las deficiencias del Mercado de Castilla y que se pueda desarrollar la actividad económica con total normalidad”, ha concluido la portavoz popular.