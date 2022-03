• García Botet: “Como todos los años, las cuentas llegan tarde, lo que denota la dejadez de este gobierno, que tiene mayoría absoluta”

Rafelbunyol, jueves 3 de marzo de 2022. Ciudadanos (Cs) ha votado en contra del presupuesto de Rafelbunyol porque “se olvida de las familias y las inversiones”, ha asegurado su portavoz, Asunción García Botet, quien ha subrayado que “la oposición se ha opuesto en bloque a las cuentas de 2022”.

Por una parte, la concejala de la formación liberal ha afeado al PSPV “que no haya recogido en las cuentas la subvención para familias monoparentales”. “Nos parece muy bien que se aprueben subvenciones para las colonias felinas, por ejemplo; pero nos sorprende que no se acuerden de las familias”, ha declarado.

Además, ha criticado que “el porcentaje total de inversiones es del 2,12%, 186.800 euros de un presupuesto de 8,8 millones” y lo ha tildado de “ridículo”. Por el contrario, García Botet ha reivindicado “la necesidad inmediata de recortar los gastos corrientes, que representan un 44% del presupuesto”, al tiempo que ha defendido que “habría que rebajar este capítulo y destinarlo a las inversiones para revertirlo en beneficio de la ciudadanía”.

Por otra parte, la edila de Cs ha subrayado que “el presupuesto llega muy tarde, no se entiende cómo con una mayoría absoluta no se aprueba en tiempo y forma”. “Denota la dejadez del gobierno y su irresponsabilidad, pues con esta tardanza se está perjudicando a las asociaciones sin ánimo de lucro a las que no se les puede conceder las subvenciones hasta que no se aprueba el presupuesto”, ha argumentado.

Por último, García Botet ha insistido que “el alcalde debería haber dimitido cuando se vacunó saltándose todos los protocolos sanitarios”. Sin embargo, “se mantiene en el cargo con la complicidad del resto de concejales socialistas, actuando todos como si nada hubiera pasado”.