Colomer dice que la reparación del litoral valenciano es “irrenunciable” y que Costas “no invierte al ritmo que toca”

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha querido dejar claro este jueves que la recuperación de la fisonomía del litoral valenciano tras el temporal ‘Gloria’ es “irrenunciable”. A su juicio, “las cosas no se pueden dejar rotas, se tienen que reparar”, y ha exigido a la Dirección General de Costas –dependiente del Ministerio de Transición Ecológica– que dé “garantías de defensa” las playas ya que “hace muchos años que no invierte al ritmo que toca”, ha lamentado.

Colomer se ha pronunciado en estos términos tras hacer balance de los datos turísticos de 2019 y apuntar las perspectivas para 2020, al ser preguntado por el debate generado en el seno del Consell sobre si reparar las infraestructuras marítimas que podrían destruir nuevos temporales y si espera que la reconstrucción de las playas pueda estar lista para la próxima temporada turística.

Para el responsable de Turismo, “llegar puntuales con la cita con el turismo en Pascua y verano es un reto imprescindible” y su departamento ya tiene todo evaluado y “los encargos a punto para cuando sea necesario entrar y reparar”, aunque previamente deben intervenir el resto de las administraciones, primero con la limpieza de las playas, y después con la regeneración de la fisonomía que corresponde a la administración central del Estado, a través de Costas.

En este punto se ha dirigido a Costas recordarle que “cuidar de nuestras playas pasa también porque la Dirección General de Costas invierta, eso se dice Ley de Presupuestos del Estado y hace muchos años que no se invierte al ritmo que toca”, ha lamentado. Desde su punto de vista es necesario un plan estratégico, una hoja de ruta sobre la mejor inversión posible en términos de sostenibilidad y de eficacia, más allá del ‘parcheo’.

LOS ODS “EN CLAVE DE ULTIMÁTUM”

Para Colomer, en la recuperación de playas es “urgente, en clave de ultimátum” alinear todas las acciones institucionales, públicas y privadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en un momento cambio climático que requiere cambiar “nuestra relación con la naturaleza, con el litoral”.

“¿Eso significa renunciar a paseos marítimos o infraestructuras? No”, ha sentenciado, al tiempo que ha reclamado un “debate técnico, riguroso, científico, ilustrado, no de ocurrencias sobre cómo nos continuaremos relacionando con la primera línea de playa”.

Desde su punto de vista se necesita una “formulación más innovadora, sostenible y respetuosa” con el medioambiente “pero las playas se defienden invirtiendo, también invirtiendo”, ha remarcado.

“AHORA HAY QUE REACCIONAR”

Colomer ha manifestado que no puede imaginar el litoral valenciano “sin hostelería, sin sector turístico”, siempre “en la medida que toque y corresponda” puesto que “las playas son un atributo natural, ecológico de primer nivel”. “Todo esto debe formar parte de un debate que no se puede aplazar, no se puede regalar ni un día más a ya pensaremos, ya planificaremos”, ha advertido.

“Ahora hay que reaccionar porque la temporada turística significa empleo, imagen, reputación, llegar puntuales a una cita con tu prestigio, con tus playas y hospitalidad”, ha remarcado.

En cualquier caso, el secretario autonómico de Turisme ha explicado que la reparación de las playas valencianas tras el Gloria requiere coordinación entre administraciones en una secuencia que pasa primero por la limpieza de las playas, después por la recuperación de la fisonomía -competencia de Costas- y finalmente por Turisme que actuará sobre pasarelas, duchas, juegos, casetas, vestidores y todos aquellos elementos de “imagen corporativa de calidad” de las playas valencianas.

“Ser muy contundentes en los plazos no depende de nosotros, pero sí requerimos máxima concentración para llegar cuanto antes a hacer la mayor parte del trabajo necesario porque las playas son el gran icono del paisaje litoral de la Comunitat Valenciana”, ha concluido.