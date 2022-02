A la hora de compra cargadores coches eléctricos debemos de saber cómo funciona un cargador para saber que nuestra acción es correcta. Los coches eléctricos pueden ser recargados en tu hogar, en los aparcamientos de tu empresa o en estaciones de carga pública.

El funcionamiento de estos puntos de carga no es especialmente complicado pero de cara a entender este concepto de movilidad y cómo se realizan las recargas de un coche eléctrico, cabe aclarar ciertos principios. Por un lado tenemos el tipo de recarga, por otro los tipos de conectores y para finalizar, el modo de recarga.

Lo primero que tenemos que saber es el tipo de cargador que necesitamos, y entonces solo es necesario extraer el cable del vehículo y conectarlo al enchufe del punto de carga. En función del tipo de batería, el propio coche se “comunica” con el cargador y elige qué potencia necesita para llevar la carga de forma segura.

Los coches eléctricos admiten varios tipos de recarga. La recarga estándar lenta suele ser habitual y cargaría por completo la batería de un coche eléctrico en unas 6-8 horas. De la misma forma, el usuario también puede programar el momento de entrada en funcionamiento de la carga. Si, por ejemplo, se tiene contratada con la compañía eléctrica que suministra el servicio una tarificación reducida en horario nocturno, desde el propio cargador o desde el sistema de gestión del vehículo se puede establecer la hora de comienzo de la carga.

Pero la recarga del coche también puede realizarse mediante un enchufe convencional. Sin embargo, en este caso la intensidad de la misma no sobrepasará los 13A, dilatándose el proceso de carga hasta unas 10 horas.

Sin embargo, en los últimos años se han producido muchos avances en lo que a tecnología de carga. Si el suministro tiene la potencia contratada suficiente y el coche lo permite, se pueden realizar recargas estándar rápidas. En este caso el proceso duraría algo más de tres horas. Y ya se trabaja en la utilización de recarga por inducción, o en el caso de los vehículos que prestan servicio de movilidad pública urbana, de pantógrafos que permitan la carga de baterías de autobuses y tranvías en movimiento.

La tecnología de carga por inducción se integra en el asfalto de las últimas paradas de los autobuses para permitir una carga rápida y eficaz mediante contacto directo. Este tipo de sistemas facilitan la integración de los cargadores en el entorno urbano, no obstaculizan el tráfico y mejoran la autonomía del autobús, que ya no requiere esperar al final de la jornada para poder completar su carga.

En este caso concreto, se trata de sistemas ultrarrápidos, con 500 kW de potencia, capaces de cargar el 80% de la batería del autobús en un tiempo aproximado de 5 minutos, suficientes para emprender un nuevo recorrido.

Instalar cargadores para coches eléctricos

Cada vez es más frecuente encontrar en distintas ubicaciones públicas y en aparcamientos privados puntos de carga eléctrica para poder recargar las baterías de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. ¿Cómo se deben usar este tipo de cargador?

El coche electrificado es ya una realidad en nuestra sociedad y en nuestras calles. Si hace unos años, poder conducir uno de estos vehículos era algo prácticamente de ciencia ficción, en la actualidad todas las marcas cuentan con modelos con esta tecnología que ayudan, por un lado, a pacificar a las ciudades y, por otro, a conseguir una menor huella medioambiental del automóvil en las grandes urbes.

Pero la mayor presencia de este tipo de movilidad ha llevado a que las empresas del sector eléctrico comiencen a desarrollar y a implantar una infraestructura cada vez mayor, y cada vez más capaz de abastecer correctamente a una demanda y a un mercado en constante crecimiento.

Cargacar es una de esas empresas que trabaja en la utilización de recarga, tanto para un garaje familiar o comunitario.¡, empresas o parkins

Cargadores para Garaje familiar o comunitario.



Si eres propietario de un coche eléctrico o estás pensando en comprarte uno, instalar un punto de recarga en tu garaje, ya sea privado o comunitario, es casi obligatorio por las múltiples ventajas que ofrece: comodidad, ahorro económico y seguridad.

Cargadores para Empresas.



En el caso de hospitales, hoteles, polideportivos, centros comerciales, estaciones de parada de tren, paradas de taxis, parkings públicos y privados… Cargacar ofrece la posibilidad de instalar los puntos de recarga para vehículos eléctricos que requieran, de forma gratuita contratando con ellos la opción de comercializar la electricidad al usuario final.

Los administradores de parkings públicos y privados deben disponer de algunos espacios para los vehículos eléctricos (VE), y por ende, también puntos de recarga.

En tu negocio, también puedes tener un punto de recarga, Cargacar te ofrece la oportunidad de ofrecer a tu clientela un valor añadido a la hora de que realicen sus compras.

Cargadores para Administraciones públicas



En la búsqueda de un mundo sin contaminación ambiental, la campaña es unirnos a la movilidad eléctrica, por eso Cargacar ofrece asesoramiento e información sobre puntos de carga de vehículos eléctricos a los técnicos de la Administración Pública y juntos encontrar lugares estratégicos para promover la movilidad sostenible a través de la instalación de puntos de recarga en la ciudad.

¿Cuántos tipos de recarga hay?

Cargador eléctrico

Para poder hacer frente a todo tipo de escenarios, existen distintas modalidades de cargadores que buscan satisfacer las necesidades de todo tipo de clientes.

Cargadores convencionales. Tienen una potencia eléctrica de 3,7 kW, y requieren de aproximadamente 8 horas para poder completar una carga.

Recarga semirrápida. Su potencia va desde los 7,4 hasta los 22 kW, y necesitan de entre 1 y 3 horas para completar una carga.

Recarga rápida. Ofrecen hasta 50 kW de potencia de salida, y su tiempo de carga, en este caso solo hasta el 80% de la capacidad de la batería, conlleva una espera de entre 20 y 30 minutos aproximadamente.

Recarga ultrarrápida. Se trata de la tecnología más moderna, capaz de ofrecer potencias de hasta 150 kW. Así, un vehículo eléctrico puede tener cargada el 80% de la capacidad de su batería en aproximadamente 5 minutos.

Modos de recarga para vehículos eléctricos

El modo de recarga hace referencia a la comunicación entre la infraestructura de recarga y el propio vehículo.

Modo 1: no hay comunicación (por ejemplo, en las tomas convencionales tipo Schuko).

Modo 2: no hay una conexión directa, sino que entre el vehículo y el suministro eléctrico media un sistema de seguridad que establece además unos parámetros de carga. Requiere protecciones diferenciales y magnetotérmicas.

Modo 3: hace uso de un dispositivo de recarga específicamente diseñado a tal efecto. Estos dispositivos tienen funciones adicionales como la monitorización del proceso de recarga, etc.

Modo 4: además del dispositivo de recarga y de todo lo descrito anteriormente, hace uso de un conversor para transformar la corriente alterna en continua. Permite regular la potencia de recarga.

Para acabar, cabe recordar que la legalización de los puntos de recarga, especialmente en el ámbito doméstico, es muy sencilla. No requiere más que un boletín eléctrico que realiza el propio instalador.