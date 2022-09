Es el momento de sacar el nórdico: trucos para lavarlo en condiciones y ponerlo en 2 minutos

La ropa interior es especialmente delicada y por ello suele incluir una etiqueta que nos indica cómo debemos lavarla. Pero la mayoría de las personas no suelen hacer mucho caso y arrojan sin más estas prendas íntimas al cesto de la colada, por lo que acaban en la lavadora con el resto de nuestro vestuario. Esto puede hacer que se deteriore y nos dure poco.

Hay dos maneras de lavar la ropa interior: a mano y en la lavadora. Dependiendo de la prenda, una cosa es más recomendable que otra. Las de algodón, por ejemplo, puede ir en la lavadora, pero los sujetadores, sobre todo si llevan relleno o aros, pueden deformarse a menos que los lavemos a mano.

Cómo lavar la ropa interior en la lavadora

A poder ser, lava la ropa interior por separado, sin mezclarla con el resto de prendas.

Si vas a lavarla con el resto de la colada, mete las prendas delicadas en una bolsa de red, sobre todo si tienen cremallera o broches, de manera que no se mezclen o enganchen con el resto de la ropa de la lavadora.

No pongas demasiada ropa en el tambor para no deformar las prendas.

Usa detergente líquido y a poder ser especial para prendas delicadas, sin lejía, y evita usar suavizante.

Elige un programa de prendas delicadas con agua fría. Si el agua está a más de 30 ºC dañará los tejidos, sobre todo los de encaje y delicados, y durarán menos.

Evita el centrifugado. Si tienes la opción de abrir el tambor antes de que empiece a centrifugar, hazlo y saca la ropa íntima.

Cómo lavar la ropa interior a mano

Sumerge la ropa en un barreño con agua fría y jabón especial para lavar prendas delicadas.

No frotes, estires, ni nada demasiado agresivo. Es preferible dejar la ropa íntima en remojo toda la noche o frotar suavemente, para no dañarla.

No escurras la prenda retorciéndola o la deformarás y darás de sí el tejido.

Cómo secar correctamente las prendas íntimas

A la hora de secar, recuerda no usar secadora para no deformar y dañar las prendas.

Tiende sin exponer directamente al sol las prendas, para que no se coma los colores.

En invierno, no pongas la lencería sobre los radiadores para que seque porque perderán elasticidad y se dañarán.