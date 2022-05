Cómo preparar la trampa para mosquitos, mosquitas o moscas de cocina o fruta

¿Estás a punto de agarrar una fruta y te das cuenta que está invadida de mosquitos? Una vez que llegan estos mosquitos, no hay manera de que se despeguen de ahí, estos huéspedes suelen resultar molestos. Pero, ¡tenemos la solución! Prepara una trampa para mosquitos de fruta.

https://youtu.be/DEfxiSj9iGw

NECESITARÁS

1 vasito o recipiente pequeño

1 cucharada Vinagre de fruta o manzana

Agua

5 cucharadas Azúcar

3 gotas de jabón líquido lavatrastes

PROCEDIMIENTO

En el recipiente, añade el azúcar y el vinagre el vinagre y remover.

Añade el agua.

Agrega 3 gotas o un chorrito de jabón lavatrastes. Revuelve muy suavemente para que el jabón no haga espuma a manera de solamente mezclar los ingredientes.

¡Listo, ya tienes tu trampa para mosquitos!

Coloca el vasito con la mezcla en un lugar que no sea tan visible, pero junto al frutero, para que no resulte desagradable al momento de ir a agarrar una fruta. Recuerda cambiar la mezcla las veces que creas que sea necesario, ya que los mosquitos caerán en ella.

¡A atrapar mosquitos!