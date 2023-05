VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

Hablar de política con amigos puede ser una tarea difícil, especialmente si tienen opiniones ideológicas diferentes. En España, la brecha entre la izquierda y la derecha ha sido históricamente amplia, lo que hace que las discusiones políticas sean aún más acaloradas. Sin embargo, es posible mantener una amistad con alguien que tiene un punto de vista diferente sobre ciertos temas políticos.

La amistad se basa en valores e intereses comunes, y aunque algunos amigos puedan tener opiniones políticas diferentes, puede haber otros atributos que desempeñen un papel más importante en la relación. A veces, cuando descubrimos que un amigo tiene una opinión diferente, puede ser incómodo, pero no significa necesariamente que debamos poner fin a la relación.

Durante la pandemia del COVID-19, muchas personas enfrentaron cambios con sus seres queridos. Los temas de la vacunación y las medidas de prevención llevaron a muchas personas a conocer a sus amigos desde una nueva perspectiva, lo que a menudo generó diferencias de opinión. Aunque la libertad de opinión es importante, en ciertos temas que nos tocan de cerca, es difícil permanecer neutral.

Es importante recordar que algunas personas son solo un cameo en nuestras vidas, y que cada uno debe preguntarse si quiere seguir manteniendo una amistad con alguien que tiene un punto de vista diferente. Es importante hablar abiertamente sobre los cambios en las opiniones y cuestionarlos, pero si eso no ayuda, es posible que uno tenga que plantearse la pregunta de si quiere seguir manteniendo esa amistad o prefieren mantener las distancias.

Es importante dejar que la otra persona opine en cualquier discusión, especialmente cuando se trata de temas políticos, y procurar ser objetivo y no involucrar a nadie personalmente ni atacarle. Además, cada uno tiene derecho a tener su propio punto de vista y a defenderlo, pero el objetivo de la discusión no debe ser imponer ese punto de vista a los demás. El comportamiento tolerante se trata de ser capaz de aceptar otras opiniones y argumentos, aunque no se esté de acuerdo.

En casos más graves, como cuando un amigo declara estar en contra del feminismo, de la comunidad LGBTQIA+ o de las personas de origen inmigrante, puede ser difícil seguir siendo amigos después. En estos casos, es importante darse un tiempo y pensar en cómo se puede continuar la amistad en el futuro. Si no es posible, lo mejor es seguir caminos separados, aunque duela. Lo importante es comunicarse abiertamente y tratarse con respeto.

En resumen, si tienes amigos con opiniones políticas diferentes a las tuyas, es importante tener en cuenta los siguientes puntos:

Deja que la otra persona opine y escucha sin interrumpir. No trates de imponer tus opiniones a los demás. Acepta que puede haber desacuerdo y trata de ser tolerante. Si las convicciones de tu amigo van en contra de tus valores personales, piensa en cómo podrías continuar vuestra amistad en el futuro y comunícate abiertamente y con respeto.

Es posible que mantener una amistad con alguien que tiene opiniones políticas diferentes sea difícil, pero es importante recordar que la diversidad de opiniones es esencial para el crecimiento personal y la tolerancia. Si no puedes continuar la amistad debido a diferencias irreconciliables, hazlo de manera respetuosa y dale tiempo a la relación para sanar antes de decidir si es posible reconstruir la amistad.