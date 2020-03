Comunicado íntegro de la Federación de Artistas Falleros de la Comunitat Valenciana

València, 11 mar.- La Federación de Artistas Falleros y Foguereros de la Comunitat Valenciana ha convocado una reunión extraordinaria a puerta cerrada en la sede de la institución gremial en la ciudad de València para analizar la situación generada tras el aplazamiento de las Fallas 2020 decretado por el Ministerio de Sanidad y la Generalitat Valenciana, un aplazamiento que pone en jaque el trabajo de los artistas falleros que ya tenían las piezas en las calles de València, con sus estructuras montadas.

Ellos son uno de los colectivos más afectados ante el aplazamiento de las Fallas quienes ha manifestado su intención de no retirar las fallas de las calles hasta que no tener garantías de quién se hará cargo del desmontaje y almacenamiento de los diferentes monumentos.

Reunida la Federació de Gremis d’Artistes Fallers i Fogueres de la Comunitat València, integrada pels gremis de València, Borriana i Alacant, en convocatòria extraordinària per motiu de l’ajornament decretada pel Ministeri de Sanitat i confirmada per la Generalitat Valenciana davant l’epidèmia de COVID-19, conegut com a Coronavirus, es fa saber el següent posicionament:

Primer de tot, entenem l’abast de la preocupació i les mesures aplicades en la nit d’ahir.

Per tant, acordem i aconsellem als companyes i companyes artistes fallers ni desmuntar ni retirar cap falla o element que tinga als carrers de qualsevol de les capitals i poblacions on es celebra la Festa de les Falles i ha quedat suspesa per l’ordre ministerial, mentre no tinguem garantit qui es fa càrrec de tals feines de desmuntage i emgatzemantge de les falles, postura presa pels tres gremis degut a l’alt cost material i risc a les personesque representa tals labors

Així mateix, este posicionament es manté a l’espera que l’autoritat competent, la Generalitat Valenciana, emeta el decret en el qual es detalle les condicions de la suspensió.

En este sentit també aconsellem als companyes i companyes artistes fallers que tinguen les peces als tallers que no facen cap transport en la jornada de hui, a l’espera de les conclusions a les quals s’apleguen en les reunions pendents al llarg del dia amb les institucions festives i de govern.

Per últim, els tres gremis creïem que el més raonable donada la situació de falles ja enllestides i transports fets, és acabar de plantar i cremar de les falles dins de les dates habituals.

I no volem concloure sense expresar i donar públicament el major dels agraïments pel suport que les comissions falleres, mitjans de comunicació i amistats ens esteu donant en les darrres hores. Moltíssimes gràcies.»