Valencia ha sido la ciudad elegida para celebrar los días 23 y 24 el seminario internacional “Los Retos y Oportunidades en los escenarios de trabajo en el siglo XXI”. La organización CEAT (Centro Español para los Asuntos de los Trabajadores) ha convocado a distintas organizaciones europeas pertenecientes a EZA (Europäisches Zentrum Für Arbeitnehmerfragen) que integra más de 70 organismos en todo Europa para debatir y plantear propuestas en torno a la transformación de los puestos de trabajo y la economía digital. Han participado diversidad de agentes representantes de partidos políticos, de sindicatos, de universidades y de diferentes países de la Unión Europea.

Los principales temas del debate se han centrado en la tecnología como elemento del cambio, la incorporación de la Inteligencia Artificial para mantener y mejorar la sociedad del bienestar y los riesgos que también asumimos en lo referente a la falta de privacidad y seguridad en entornos digitales. La conversación se ha centrado también en la necesidad de adaptar la Formación Profesional a las necesidades reales del mercado y vincular las STEM de manera directa a estos estudios debido al elevado número de empleos que existen y surgirán en estas materias.

Algunos de los planteamientos que se han debatido los ha puesto sobre la mesa Salomé Pradas, en la sesión de inauguración, destacando la diversidad de empleos existentes y su adecuación a un nuevo espacio digital. No en todos ellos es posible incluir una digitalización al 100%. A destacado la necesidad de atender profesiones propias de la región como el azulejo, y proteger a los trabajadores y empleados del sector, destacando la importancia de participar activamente en Europa y planteando alternativas para fomentar el empleo, fundamentalmente en los más jóvenes. Piergorgio Sciaqua, Co-Presidente de EZA, destacó también en la inauguración la importancia del diálogo social entre todos los agentes europeos y la necesaria colaboración entre los países miembros para seguir construyendo Europa y la Europa del futuro en donde la tecnología sea un valor añadido para mantener y mejorar la calidad de vida y el estado del bienestar.

El entorno rural también ha sido una de las temáticas sobre las que se ha establecido la necesidad de tomar medidas que reactiven un éxodo de las ciudades a los pueblos. Esta vuelta al entorno rural se ha visto favorecido como consecuencia de la pandemia de la COVID resurgido como lugares de primera y segunda residencia. Esto ha sido posible gracias al teletrabajo, este reequilibrio es algo de lo que tenemos que sacar ventaja y seguir líneas que garanticen un trabajo de calidad y una conectividad real en todas partes. Se ha destacado, que esta repoblación del entorno rural facilita la posibilidad de mantener y cuidar el entorno, evitando los incendios y que los animales puedan desarrollarse en un entorno adecuado. Para ello la incorporación de tecnología, sensores y drones, entre otros, puede facilitar las medidas para cuidar y controlar estos espacios. Miguel Barrachina ha destacado que al igual que las grandes compañías adquieren derechos de emisión de CO2 y pagan por ello, los agricultores deberían cobrar por el beneficio que hacen en el cuidado del campo y el mantenimiento y conservación de los árboles que limitan la contaminación, por ejemplo en los campos de naranjos. Una de las ideas más aplaudidas fue que a los agricultores y ganaderos les faciliten hacer su trabajo sin tanta burocracia y que les dejen hacer como conocedores del entorno. El planteamiento es que se ponga en valor la caza, las podas, el cuidado del bosque de manera preventiva mediante un plan serio y basado en el conocimiento del medio, empleando vigilancia con drones, con cámaras, con tecnologías, pudiendo adelantarse a los distintos problemas que puedan surgir. En palabras de Barrachina, cuando se abandonan las tierras y dejan de cuidarse se está potenciando un incendio antes de 10 años.

José Seco, Presidente de Educación de CSIF de la Comunidad Valenciana, facilitó a modo de titulares la importancia que tiene el aprendizaje a lo largo de la vida. La educación es un elemento esencial de la vida, la sensación que tenemos los profesores, los padres y los alumnos con los cambios legislativos es de caos. Falta la orientación adecuada a los alumnos para que sepan cómo alcanzar a un fin y que las familias conozcan que siempre hay múltiples caminos para conseguirlo. El sistema debe dar las oportunidades necesarias para que cada uno pueda, a través de formaciones regladas, no regladas, semipresenciales, presenciales o en cualquier otra modalidad, tener acceso a un trabajo una vez que finaliza su formación y especialización. Desde su amplia experiencia en el campo educativo planteó cuestiones como que vivimos en una sociedad líquida y el aprendizaje debe servir para que la sociedad siga evolucionando y en ello, lo digital y lo tecnológico son garantía por estar estas competencias implícitas en nuestra sociedad. No tiene sentido que después de años en el sistema educativo los alumnos lleguen a los puestos de trabajo y no puedan asumir con competencia los mismos por una falta de preparación que tienen que suplir las empresas. Seco, también planteó como crítica, los últimos cambios que la legislación educativa plantea por la bajada del esfuerzo que implica pasar de cursos sin demostrar unos mínimos y explicó que lo único que le interesa al gobierno es conseguir buenos resultados modificando los datos a nivel estadístico, pero esto es un engaño pues los alumnos salen peor formados. Impera la ley del mínimo esfuerzo.

El Catedrático de Economía, Javier Morillas dinamizó la mesa en la que distintas organizaciones presentaron la visión del futuro del trabajo en sus respectivos países, Polonia, Portugal e Italia y también la representante del sindicato USO mostro las acciones y trabajos que están realizando actualmente. Participaron Pedro Estevao Investigador del Instituto Universitario de Lisboa (C.F.T.L.-BASE-F.U.T.) – Portugal, Dª. Agata Dziubińska-Gawlik, Presidenta de Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw – Polonia, José Manuel Pessanha, Presidente Federação dos Trabalhadores Democrata-Cristãos (FTDC) – Portugal, Sheila Rosauro de USO Jóvenes y María Reina Martin Vicepresidenta de EZA.

Sin lugar a dudas, la Inteligencia Artificial (IA) es uno de los elementos cruciales que están generando una gran transformación en los trabajos, pero también tiene una aplicación directa en mantener y mejorar el actual estado de bienestar. José Luis Fernández, Director del Gabinete de Estudios de USO, expuso la importancia de la aplicación de estas tecnologías en el día a día de los trabajos, destacando los riesgos de falta de intimidad que puede suponer el teletrabajo y la brecha de seguridad inherente al mismo, así como la importancia de la autogestión individual del empleado en no estar permanentemente conectado y caer en el riesgo de la no desconexión.

Otro de los elementos debatidos a lo largo de las jornadas es la necesidad de potenciar los estudios STEM y concretamente en le ámbito de la Formación Profesional, Vicente Marchante, Presidente de USIE, Unión Sindical de Inspectores de Educación en la Comunidad de Valencia ha expuesto los cambios legislativos que se están implementando a nivel nacional y en la propia Comunidad de Valencia y la necesidad de vehicular estos estudios de Formación Profesional con las STEM debido al gran número de profesiones emergentes y las que se crearán en los próximos años para las que no existen perfiles profesionales definidos aún.

Los debates y conversaciones del seminario continuaron en un recorrido en barca por la Albufera Valenciana en donde los participantes de las distintas CCAA y de los países europeos asistentes pudieron conocer de primera mano la riqueza medioambiental de este entorno protegido y los procesos vinculados al cultivo, comercialización y exportación del arroz.