Nuestro viaje nos lleva hasta Girona, concretamente hasta la empresa Giropoma Costa Brava S.L., donde conocemos al productor David Casadella y al ingeniero agrónomo y director general, Alex Creixell, quien nos van a enseñar las características y bondades de la manzana Pink Lady®, resultado de la selección de las mejores manzanas de la variedad Cripps Pinkcov o Rosy Glowcov o Sekziecpvr.

La manzana Pink Lady® no solo es un regalo para el paladar, es todo un concentrado de vitalidad.

La manzana Pink Cripps o Pink Lady es conocida como una variedad australiana elaborada por John Cripps en la década de 1970.

Esta fruta se comercializa bajo la marca registrada «Pink Lady» en unos 70 países, según un sistema de: Club llamado International Pink Lady Alliance o Pink Lady Clubresponsable, entre otras cosas, de determinar las zonas donde se cultiva la variedad, el estándar de calidad, el número de manzanas a producir y sus distribuidores, con el fin de lograr la garantía de calidad perceptible tanto en sus cualidades como en el precio de la fruta.

Características



Es una manzana Se caracteriza por un peculiar tono bicolorentre verde claro y rosa pastel rojizo, resultado de la fusión de los colores de las variedades Williams y Golden, además, es fácil de reconocer gracias a la pegatina en forma de corazón propiedad, donde se indica «Pink Lady».

una aliada para tu salud y bienestar

vitamina c una manzana contiene un 4% de las vitaminas y minerales, y te aporta ¼ de la dosis diaria recomendada de vitamina c .

Aspecto radiante



refuerzo para las defensas inmunitarias

Sin duda se trata de un manzana perfecta para consumir tanto crudo como en ensaladas, y también se utiliza para preparar empanadas, mermeladas y con guarniciones y carnes.

A primera vista, la manzana Pink Lady destaca por su distintiva tonalidad bicolor, es una variedad que se produce y comercializa bajo la fórmula “club” y tiene una piel fina. La forma homogénea de la manzana Pink Lady cae entre ovalada y cilíndricacon un tamaño que varía entre mediano y grande.

Tiene una pulpa de color crema, que se destaca como real aromático y tener uno textura crujiente y jugosa. Realmente es una manzana deliciosa.

Durante el desarrollo es común quitar varias hojas de los árboles para que la fruta reciba suficiente luz. Tener un alto contenido de azúcarpor lo que ofrece un sabor afrutado.

También tiene un sutil sabor ácido, ya que combina a la perfección el dulzor característico de la variedad Golden con la acidez de la Williams.

Riqueza sensorial



una carne jugosa y crujiente

una coloración inimitable

el equilibrio perfecto entre la acidez y la dulzura

una mezcla única de miel, vainilla, rosa y sabores picantes

Origen



Esta manzana brota del manzano, que forma parte de la familia de las rosáceas, y que forma parte del género Pyrus. Y a pesar de ser de ascendencia australiana, Se cultiva principalmente en diferentes zonas de España, Italia y Francia..

Variedades



Como comentábamos antes, es una raza que tiene su origen gracias a la combinación de otras dos variedades; Lady Williams y la Golden Delicious.

Estacionalidad



La cosecha de la manzana Pink Lady suele tener lugar a principios de noviembre y durante todo el invierno.

Propiedades nutricionales de la manzana Pink Lady



El contenido de Pink Lady contiene aproximadamente un 4% de minerales y vitaminas.

El contenido de la manzana Pink Lady contiene aproximadamente un 4% de minerales y vitaminas junto con un 80% de agua. Además, la extraordinaria propiedades antioxidantesque favorecen el correcto estado de la piel y previenen el envejecimiento prematuro.

Se puede encontrar en los mercados prácticamente todo el añolo cual se debe a que su cultivo está bastante extendido en varios países como: Estados Unidos, Sudáfrica, Sur de Europa, etc., ya que requiere de un clima cálido y un otoño fuerte para lograr alcanzar sus característicos alcances de color.

Vitaminas y proteínas presentes en Malus domestica ‘Cripps Pink’

Manzanas Pink Lady se caracterizan por ser una gran fuente de vitamina Cy es que un Pink Lady de 100 gramos es capaz de aportar cerca de un 1/4% de la ingesta diaria de vitamina C que necesita el organismo.

Prácticamente el 50% del contenido de vitamina C se encuentra justo debajo de la cáscara, por lo que es necesario consumir esta fruta entera. De la misma manera, esta variedad de manzana entrega un cierto porcentaje boro, hierro, pectina y vitamina A y este no tiene aporte proteico.

El ciclo de vida en el árbol



01. La plantación



Así es como comienza el ciclo de vida de la manzana Pink Lady®.

Los fruticultores plantan los manzanos durante el invierno, cuando las plantas ralentizan su crecimiento.

Deberán esperar de 3 a 4 años para que los árboles comiencen a producir fruta. Este es el tiempo que las ramas necesitan para alcanzar la madurez y contar con suficientes reservas de nutrientes que les permitan dar frutos.

02.La poda de los manzanos

Entre los meses de diciembre y febrero, los árboles entran en dormancia. Han perdido todas sus hojas y comienzan su descanso vegetativo. Durante esta etapa, los productores les preparan para el ciclo siguiente. Podan las ramas innnecesarias para garantizar el equilibrio del árbol y darle un mayor vigor.

La poda de los manzanos permite seleccionar las ramas que portarán las mejores frutas y ofrecerles la máxima exposición a los rayos del sol.

Esta fase requiere de mucho trabajo, unas 150 horas aproximadamente, más o menos la misma dedicación que para la recolección.

03.La polinización

Durante la primavera, la floración es clave para el éxito de una buena cosecha.

La vida de una flor varía entre 2 y 10 días. El periodo de polinización es por lo tanto muy corto.

Gracias a la colaboración con los apicultores, los productores introducen abejas en los huertos durante el periodo de floración. De este modo pueden garantizar la polinización natural y el éxito de la metamorfosis de la flor en fruto.

04.La selección de las flores



El productor selecciona las flores de manzano más expuestas al sol para no sobrecargar el árbol y obtener fruta de buen tamaño y color.

05.El clareo



Ha llegado el verano. Para que las manzanas Pink Lady® desarrollen todas sus cualidades organolépticas:

Eliminan las frutas dañadas o deformes. También quitan algunas si el árbol ya tiene demasiadas manzanas, buscando que las frutas queden bien distribuidas y tengan suficiente sitio para crecer.

06.El riego por goteo

Durante la fase de crecimiento de la fruta, es muy importante que el árbol reciba suficiente agua.

Teniendo en cuenta los datos que aportan los sensores de suelo, los productores ajustan el sistema de riego por goteo. De este modo solo usan el agua y los nutrientes necesarios para que el árbol y las manzanas crezcan de forma harmoniosa, sin desperdicio.

07.El clareo



Al final del verano o inicio del otoño, el productor puede volver a eliminar manualmente algunas hojas superfluas, retirando cuidadosamente el exceso de follaje para garantizar la máxima exposición de las manzanas a la luz del sol.

08.La coloración



El color original de las manzanas Pink Lady® es completamente natural.

El color de la fruta está directamente relacionado con las variaciones de temperatura entre los días y las noches. Cuanto más frescas sean las noches y más soleados los días a medida que se acerca la recolección, más intenso será el color de la manzana.

09.La recolección



La recolección en su punto de madurez.

La recolección de las manzanas Pink Lady® es una de las últimas. Comienza entre finales de octubre y comienzos de noviembre.

Los productores cosechan la fruta a mano y en varias fases. De este modo pueden escoger solo las frutas que estén maduras. Cosecharán las que no lo estén en una fase posterior. Es por ello que la recolección dura entre 3 y 5 semanas.

Para garantizar la calidad de la fruta, ésta se recolecta sólo en días secos. Se empieza por la parte baja del árbol y se termina por las ramas más altas. Sólo así se evita que alguna manzana pueda caer dañando a otras.

Cada manzana se toma cuidadosamente en la palma de la mano y se inclina hasta que se suelta del árbol. De este modo no se causa ningún daño y la manzana sale con su rabito. Luego se coloca con cuidado en las cajas. Todos los recolectores están entrenados en esta ténica de recolección tradicional.