Consejos para que no te roben en tu hogar

¿Está tu casa debidamente protegida frente a los robos? ¿Cuándo fue la última vez que realizaste una revisión completa de las puertas y ventanas de tu vivienda para comprobar si eran lo suficientemente seguras?comparable a gozar de buena salud, porque en el hogar radica toda nuestra vida. En casa convive la familia, en ella también se guardan los objetos de valor y los espacios que hacen la rutina más placentera. Por eso, pensar en que se pueda sufrir algún tipo de robo es suficiente para crispar el ambiente.

La verdad es que, aunque siempre debamos vigilar la calidad y seguridad de los accesos a nuestra vivienda (así como de otros elementos disuasorios), será de vital importancia que nos empeñemos en hacerlo bien si vivimos en una gran ciudad.

Anteriormente, cuando se hablaba de robos en casas, los más comunes a nivel general, se hablaba de ladrones que utilizaban piedras para romper las ventanas, que entraban de forma tosca y dejaban evidencias por todas partes. Hoy muchos ladrones lo son por oficio y vocación. Tienen conocimiento de sistemas de seguridad, aunque parezca no ser así.

Muchas casas que han sufrido robos en los últimos años ni siquiera dan muestras de ello. Salvo que un profesional, como https://www.cerrajeros.info vaya a casa y evalúe la cerradura, o te tomes el tiempo de analizar el mecanismo de la misma, con lo que no podrías saber si alguien entró.

Nadie está exento de sufrir un robo, da igual si vives en un pequeño pueblo cercano a la sierra, en una granja con pastos, en un piso dentro de un edificio o una urbanización, en un chalet adosado o individual… Pues pueden robarnos a absolutamente todos.

Según la página cerrajeros Madrid, líder en el sector de la seguridad, las grandes ciudades son las más propensas a padecerlos, y más aún cuando el 90% de las viviendas españolas no está preparada para resistir a los ataques de los ladrones.

Nadie está exento de sufrir un robo, da igual si vives en un pequeño pueblo cercano a la sierra, en una granja con pastos, en un piso dentro de un edificio o una urbanización, en un chalet adosado o individual… Pues pueden robarnos a absolutamente todos.

Así que si estás buscando cerrajero que proteja tu casa de los robos y sus técnicas como el bumping, que explicamos a continuación, contacta con la empresa líder en seguridad antirrobos y no permitas que ni la mejor llave bump ponga en jaque tu hogar.

Los ladrones utilizan ganzúas, utilizan sistemas bumping, son en definitiva, más sofisticados en “el arte” de abrir cerraduras para robar en domicilios. ¿La solución? Sofisticar, también, las cerraduras y demás mecanismos de seguridad del hogar.

Pero ¿Qué es el método bumping?. El método bumping utilizado por profesionales cerrajeros para realizar la apertura de cerraduras en casos de pérdida de llaves o en situaciones de emergencia, hoy el método bumping es una técnica muy habitual en robos, tanto en viviendas como en negocios.

El bumping se está convirtiendo en algo habitual el ver como por ejemplo “La Policía Nacional ha detiene en Alicante a tres presuntos miembros de una banda búlgara especializada en desvalijar viviendas mediante el método «bumping»”, un sistema con el que introducen unas llaves especiales en las cerraduras y con unos golpes hacen saltar los pistones del cilindro y las abren sin mayor problema. Conocer este método está al alcance de cualquier persona,una técnica peligrosa por su sencillez: cientos de páginas web la explican a la perfección. Además, es relativamente sencilla de aplicar; para ello sólo son necesarios una llave debidamente manipulada y cualquier objeto con el que golpear. Se calcula que más del 90% de las cerraduras existentes en el mercado pueden ser abiertas gracias al método bumping.

Un 80 % de las cerraduras mecánicas están en peligro de ser abiertas por medio de esta técnica. De ahí que sea recomendable echar un vistazo a la puerta de entrada, contactar con un cerrajero profesional y evitar el bumping realizando un cambio de cerradura para colocar una más moderna que no permita tal apertura ilegal. Cerrajeros profesionales que sean capaces de aconsejarnos qué cerradura es más idónea para evitar el bumping y otras técnicas de robo. Es posible evitar este tipo de robos por bumping con la ayuda de un cerrajero, como hemos comentado ,a que cambie la cerradura de su domicilio y le dé una serie de consejos para mantenerte alerta acerca de esta técnica de robo tan utilizada en la zona durante estos últimos meses.

Consejos de seguridad para que no te roben en tu domicilio.

Llegados hasta este punto, es de esperar que seas un poco más consciente sobre la gravedad de la situación, ya que podrías ser el siguiente sin saberlo. Y si hay algo en lo que todo el mundo estará de acuerdo, es que no hay nada como sentirse totalmente seguro en tu propia casa.

Por eso, quizás ya hayas instalado algún tipo de cerrojo extra en la puerta de acceso a tu vivienda, o hayas contemplado los beneficios y las posibilidades de un complejo sistema de domótica o de alarma conectada a una central.

Sin duda esos son algunos elementos útiles que pueden servir para complementar la seguridad de nuestro hogar y de las personas queridas que lo habitan, pero el primer paso será siempre proteger los accesos a nuestra propiedad.

De nada sirve tampoco tener una puerta a la última, acorazada y con muchos otros extras, si no contiene lo más importante de todo: una buena cerradura de alta seguridad y que sea anti bumping.

Aunque parezca una obviedad, en la actualidad se venden puertas blindadas y acorazadas que son excelentes en su robustez y estructura, pero que sin embargo, flaquean estrepitosamente en la cerradura que llevan instalada.

Por lo tanto, lo ideal será siempre contar con una cerradura de alta seguridad que prevenga los intentos de robo. Y si deciden intentarlo, que por lo menos tarden tanto tiempo en hacerlo que desistan enseguida y dejen nuestra vivienda en paz…

Resumiendo:

Cambiar la cerradura en caso de robo o mudanza Cuando se han perdido llaves pero también cuando se ha realizado una mudanza, es necesario cambiar la cerradura.

Evita reclamos Uno de los trucos más frecuentes empleados por los ladrones consiste en ofrecer una invitación a algún evento para así poder saber una hora y fecha concreta a la que el hogar estará vacío.

Contratar solo a profesionales cualificados Para cualquier operación de cerrajería es necesario contar solo con servicios profesionales y certificados.

Refuerza todos los elementos Refuerza elementos complementarios como puertas, ventanas, rejas y sistemas de alarma deben instalarse y mantenerse.

No dejar las llaves en lugares visibles En poco tiempo es posible realizar la copia de una llave.

Reservar copias en lugares distintos al domicilio Contar con dos copias de las llaves y que estas no estén siempre en el mismo lugar es un consejo de seguridad de cerrajería muy valioso.

No anunciar las ausencias en redes sociales Este es un consejo que ha tomado relevancia en los últimos tiempos como consecuencia del incremento del uso de las redes sociales.

Disponer de un cerrajero de confianza a disposición Contar con un cerrajero es contar ante todo con un profesional de la seguridad.

Asegurarse de llevar a cabo un buen mantenimiento Llevar a cabo siempre un buen mantenimiento de todos los elementos de cerrajería y seguridad de su hogar.

Ante todo, no te alarmes. Seguro que hay varios puntos a mejorar en la seguridad de tu casa. No obstante, ahora sabes mucho mejor cómo actuar para prevenir posibles robos y hacer de tu casa una fortaleza segura y confortable para ti y los tuyos. No te lo pienses más y contacta con unos cerrajeros profesionales.



Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com