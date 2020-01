Coworkings como altenrativa a las oficinas tradicionales

¿Qué es elLa definición como tal deno está clara a día de hoy, ya que se trata un modelo mutante que evoluciona a nuevos entornos laborales y formas de negocioLosson actualmente una nueva manera de entender la oficina convencional. En esencia, se trata de oficinas compartidas en las que pequeñas y grandes empresas, startups, freelancers o autónomos comparten localización y en las que los gestores de dicha ubicación intentan crear vínculos y oportunidades profesionales entre sus miembros.Elpermite liberarnos de los espacios de trabajo convencionales y ofrece la posibilidad de elegir dónde, cuándo y cómo queremos trabajar. Las compañías tienden a necesitar más agilidad y flexibilidad para poder crecer rápido en espacio. La mentalidad de las nuevas generaciones, como la de los, también influye. No quieren trabajar entre cuatro paredes. Les gusta compartir, sociabilizar, tener la posibilidad de trabajar en diferentes lugares y poder conciliar su vida personal y profesional. El modelo de oficinas compartidas no es reciente en España. Los especialistas prevén crezca y se consolide este mercado impulsado por usuarios jóvenes y la llegada de marcas internacionales.

Las cifras son claras: según el informe ‘Global Coworking Survey’, se estima que a finales del año pasado 2,2 millones de personas trabajaron en alrededor de 22.000 ‘coworkings’ en todo el mundo, y la tendencia seguirá creciendo: en 2020, serán 2,68 millones de trabajadores y 26.300 ‘coworkings’.

El modelo de coworking implica mucho más que habilitar una oficina y llenarla de mesas compartidas.

Estos últimos años, con la subida del precio del alquiler, las firmas jóvenes e independientes apuestan por reducir gastos y compartir oficinas en centros de negocio o coworkings. Dividir los costes de estos servicios no solo repercute en los bolsillos de los usuarios, sino también en el medio ambiente. El consumo y la utilización compartida de un mismo objeto por varias personas, como las impresoras, el papel, la tinta e incluso los electrodomésticos, reduce el uso de los recursos naturales.

Pero este tipo de espacios también están pensados para profesionales ya conocedores de su profesión, con experiencia y bagaje que ayude a crecer al resto de coworkers. En Estados Unidos los espacios de coworking, que tienen más trayectoria que en España, son muchas veces utilizados por profesionales de entre 45 a 50 años, y es que esta tendencia no tiene porqué ir necesariamente asociada a un grupo de edad.

Por lo general sí que es cierto que los espacios de coworking están siendo más utilizados por jóvenes de 25 a 35 años, ya que los jóvenes consumen normalmente fuera de casa -debido al ritmo de vida, a la mejora de las ofertas de productos y a la búsqueda constante de la comodidad-; y quieren la flexibilidad y la rapidez características que puede y debe reunir este tipo de sector si quieren triunfar en los coworkings. Pero no debemos de perder de vista que un espacio de coworking no sólo es para «compartir gastos y oficina», sino también para colaborar y crecer como componentes de una estructura común. ¿Qué mejor manera de comenzar como freelance en un espacio de coworking que de la mano de profesionales más mayores que tú, que te puedan orientar de acuerdo a su experiencia? Sin duda, aunque el coworking es relativamente moderno, está claro que no se puede reducir sólo a gente joven.´

Los coworkings son zonas de convivencia y es muy importante que sean ambientes acogedores; es un valor añadido con el que quieren contar en sus instalaciones los gestores. Hablamos de entornos donde se hace hincapié en garantizar el bienestar y la comodidad del trabajador con zonas con conexión wifi, en las que las personas pueden relajarse y amenizar el descanso con un buen café o snack

Espacios flexibles y tradicionales, unidos.

Las oficinas tradicionales han quedado obsoletas por una metamorfosis que ha surgido a manos de los jóvenes emprendedores; han reinventado el concepto a base de analizar las nuevas necesidades.

El coworking puede dirigirse tanto a ‘freelancers’, autónomos y ‘startups’ como a pymes y departamentos de corporaciones como equipos de innovación, ‘spin-offs’ de empresas o delegaciones comerciales, entre otros. Provocando que las grandes corporaciones generen un cambio hacia una manera de trabajar, comunicar y cooperar más innovadora, productiva y humana. Lo que permite a la firma combinar la oficina tradicional con las oficinas flexibles, de modo que todo tipo de empresas pueden compartir espacios e incluso hacer negocios entre ellas. El cambio de las empresas como las nuevas tendencias de los recursos humanos, hacen que los espacios flexibles y colaborativos estén cada vez más valorados. Y ese interés va a hacer que el sector siga creciendo.

En resumen, el surgimiento de estas áreas se presenta como una gran oportunidad para los operadores, y tras la pista de las oficinas compartidas, se esconden alternativas muy interesantes para compensar la pérdida de otro tipo de clientes o del menor consumo de otros centros de trabajo en los que ha disminuido el número de empleados o no se consume de la misma manera.





