Cuando el coronavirus llega en la desescalada: Varios municipios registran sus primeros casos en las últimas semanas

Varios municipios valencianos han registrado sus primeros casos de coronavirus durante el último mes, y dos de ellos, Cervera del Maestre y Gátova, en la última semana, según los datos desagregados que publica la Generalitat. El gobierno valenciano publica los datos de coronavirus por municipios desde el 27 de mayo, lo que permite observar cómo han evolucionado la pandemia durante las últimas semanas en el territorio. Hay que tener en cuenta que estos datos pueden estar sujetos a reasignaciones y que se pueden detectar casos que ya no están activos. En estas últimas semanas, no obstante, se puede observar como algunas localidades que a final de mayo no tenían casos, ahora sí los tienen. Tanto Cervera del Maestre como Gátova han sumado su primer positivo en la última semana, mientras que Vall d’Alba contabilizó su primer caso hace siete días. Según los datos de la Generalitat, estos tres casos fueron detectados hace menos de 14 días –puede existir un decalaje entre que se detecta un caso y se asigna a un municipio–. Igualmente, hay municipios que llevaban semanas sin nuevos positivos y que recientemente han detectado casos. Esta circunstancia se ve en Elda, que desde final de mayo hasta el 10 de junio se mantuvo con 184 casos, pero que estas dos últimas semanas ha sumado un nuevo positivo cada una. Sagunt tiene una evolución parecida: llevaba desde el 27 de mayo con 123 casos y esta semana ha tenido uno nuevo. Otros municipios más pequeños también registran estas variaciones. Daimús y Villanueva de Castellón, que tenían tres y cinco casos respectivamente desde el 27 de mayo, han contabilizado un caso reciente en los últimos siete días. Destaca el caso de Quesa, que contabiliza seis contagios en total, de los cuales tres se han registrado desde el 31 de mayo (uno de ellos, esta semana). ALBAL REGISTRÓ SU PRIMER FALLECIMIENTO ESTA SEMANA Pese a que el recuento de fallecidos tiene una dinámica diferente al de contagios, por la duración de la enfermedad, estos incrementos recientes también se aprecian en algunas localidades. Es el caso de Albal, que ha tenido su primera defunción por coronavirus en la última semana. Hay otros municipios que han perdido vecinos recientemente después de semanas sin muertes por coronavirus. En la última semana, Catarroja, Favara y Navarrés han contabilizado nuevos decesos (dos en Catarroja, uno en Favara y Navarrés). Todas ellas llevaban desde el 27 de mayo sin registrar fallecimientos.