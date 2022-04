La economía es muy compleja, pero cuánta razón tenía Napoleón Bonaparte al decir que «en los negocios prácticos de la vida, no es la fe la que salva, sino la desconfianza». El mundo es un lugar cada vez más dinámico y susceptible a los cambios. Los avances tecnológicos y el apogeo de las herramientas digitales han impactado todas las esferas de la vida. Dos años de pandemia también han puesto de manifiesto la necesidad de reestructurar los sistemas económicos, políticos y sociales. Sin duda, el 2022 viste un nuevo ropaje, diferente al que conocíamos. Y hay mucha gente que puede sentirse temerosa de estos cambios y rechazarlos.

Modernización de las formas de hacer negocio

Esto ha ocurrido con la economía y las formas de hacer negocio se han transformado. Tener los ahorros bajo el colchón y manejar el dinero solamente en físico resulta perjudicial para el crecimiento financiero que queremos. Las herramientas digitales han llegado para quedarse y, hay que decirlo, para hacernos la vida más fácil. No hay que tener temor o desconfianza, sino comenzarlas a usar a nuestro favor. La moneda tradicional no es ahora la única forma de invertir y ahorrar, porque las criptomonedas, como el Bitcoin, han llegado para quedarse.

La revolución de las criptomonedas

Seguramente has escuchado mucho el término criptomoneda o Bitcoin en los últimos años, pero aún no tienes claro de qué va. La criptomoneda es una moneda digital, diseñada con una estructura criptográfica que evita su duplicación ilegal. Esta no se encuentra regulada por ninguna institución y no requiere de intermediarios para realizar las transacciones. El Bitcoin es la criptomoneda más conocida actualmente y pionera en el mundo de las divisas digitales. Todo comenzó en el año 2008 y ya hoy podemos decir que son más las personas que se animan a invertir en ella e incluso a jugarse la suerte en Cripto Casinos.

Curiosidades de las criptomonedas

Si bien todo comenzó con Bitcoin, en el 2008, en la actualidad existen más de 8.500 criptomonedas distintas. Entre las más destacadas están: Ethereum, Dogecoin y Litecoin. Y hay todo un universo de monederos digitales que sirven al propósito de enseñarte cómo invertir.

Los cajeros ya no son algo exclusivo de la moneda tradicional. Ya existen cajeros para comprar esta moneda virtual. Cuentan con un código QR o una entrada USB para insertar el wallet digital. También permiten retirar dinero en efectivo, en moneda local, tras hacer la conversión.

Se pueden minar criptomonedas desde plataformas de minería cloud, pasando por smartphones hasta llegar a objetos curiosos como una bombilla, un cepillo de dientes y lápiz y papel.

Para comprar Bitcoins no se necesita realizar las órdenes de compra a partir de un corredor de bolsa o una entidad bancaria. Existen plataformas web en las que se puede comprar y vender tras registrarte en ellas. Una vez hecho este paso, se hace un ingreso a la cuenta que te indica la plataforma y en unos días se tiene el dinero en el monedero (euro, dólar, entre otras divisas) para comprar criptomonedas y, posteriormente, si se desea, venderlas.

Esta moneda digital ya es popular en los juegos de azar, por eso ya puedes divertirte y ganar dinero en los Cripto Casinos, sitios web mediante los cuales los usuarios pueden realizar apuestas en diferentes tipos de juegos y ganar dinero digital. Se encuentran en pleno apogeo y se pronostica que seguirán teniendo un crecimiento exponencial debido al auge de las tecnologías.

Si deseas conocer más sobre el mundo de las criptomonedas y cómo ganar dinero divirtiéndote en los casinos digitales, debes visitar la web de Krypto Casinos. ¡Una web pensada para los amantes del comercio y el juego digital!