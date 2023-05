VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

El próximo 05 de mayo verá la luz “VIDA” el nuevo single de DAVID CIVERA, un tema que, sin duda alguna, transmite la energía positiva y el optimismo que el artista nos ha regalado durante toda su carrera.

Desde que comenzase su andadura musical, con apenas 17 años y en cada una de las canciones que ha interpretado durante todos estos años, DAVID CIVERA siempre nos ha hecho llegar un mensaje optimista y positivo, dibujándonos una sonrisa en la cara y haciéndonos bailar y cantar con cada uno de sus éxitos. Tanto es así, que en 2001, fue el encargado de representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2001, poniendo a bailar a un entregado público en la ciudad de Copenhague y alcanzando la sexta posición con el tema «Dile que la quiero». Desde aquel 2001 muchos han sido los éxitos obtenidos por el artista turolense, alcanzando en varias ocasiones el número uno en las listas de las principales emisoras de radio de nuestro país con temas como. «Que la detengan», «Bye, bye» y «Rosas y espinas».

Esta vez DAVID CIVERA vuelve a sorprendernos con un nuevo tema, cuyo título bien resume lo que quiere transmitir con esta canción de la que además es autor. En palabras del propio David:

“Hay proyectos y canciones que nacen de las energías que “suman”, y en el momento perfecto.

El equipo artístico que me acompaña, y el público que siempre me espera y tanto me da en los conciertos, son la inspiración para todos mis pasos.

Mi único propósito es alimentar las emociones de todas aquellas personas que me siguen, me quieren, y me complementan… regalándoles dosis de positivismo con mi energía y mi manera de sentir la música.

El mensaje es lo importante, soy consciente de ello desde hace muchos años. Influye directamente en el corazón de aquellos que saben reflexionar y evolucionar como personas.

Ese es el concepto de mi nuevo single: “Vida”; una dosis de optimismo, ante el mayor regalo que se nos ha dado como seres humanos…

Gracias por dejarme formar parte de vosotros, a corazón abierto, y con total libertad”

“Vida” estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo 05 de mayo y, coincidiendo con el lanzamiento de este nuevo single, DAVID CIVERA comenzará una gira en la que volverán a sonar todos sus grandes éxitos, además de su nuevo trabajo.