VOX ha criticado que Barceló presente un marco estratégico de atención primaria que desoye a los profesionales y a los sindicatos

Valencia, 28 de marzo de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario VOX David García, ha denunciado que los servicios de atención primaria “siguen al borde del colapso en muchos centros de salud y con muchos sanitarios incapaces de poder dar una atención cercana, personalizada y rápida”. Ha criticado que el marco estratégico que han presentado “dista mucho de ser una radiografía de la situación actual, no están acertando ni en el diagnostico ni mucho menos en la solución”.

En cuanto al documento que ha presentado la Conselleria de sanidad, ha manifestado que “desoyen, no solo a la oposición, si no a los profesionales e incluso a los sindicatos que denuncian desconocimiento de este plan y no están nada de acuerdo con lo que en él se refleja”. Asimismo, ha dicho que, con este marco estratégico, dejan claro que “solo hacen anuncios para sacar rédito electoral pero no los materializan”.

García ha reprochado a la consellera Barceló que “ya no vale la excusa de decir que han heredado un sistema quebrado u obsoleto porque llevan 7 años de gestión y han tenido tiempo suficiente para, al menos, poder saber la situación real”. Ha añadido que “tengan decoro y dejen de culpar a nuestros sanitarios y asuman que ustedes no estuvieron a la altura”.

Además, le ha afeado que los sindicatos con los que dice haberse reunido, dicen que no se han reunido con la Conselleria, si no que han salido a protestar a la calle en defensa de la atención primaria. David García ha afirmado que “el portavoz de uno de estos sindicatos a los que el Botánico riega con dinero público, UGT y CCOO, ha dicho textualmente: ‘después de tanto tiempo con declaraciones grandilocuentes para mejorar la atención primaria, nunca se han llevado a término’”.

El portavoz de sanidad ha asegurado que “solo han hecho anuncios de miles de plazas que no se materializan, quizá porque están más pendientes de las elecciones del próximo año y cómo encajarlas para sacar un rédito electoral en lugar de favorecer a los sanitarios”.

Por último, ha dicho a la consellera Barceló que “sin médicos no hay sanidad, en cambio sin usted sigue habiendo sanidad, por ello les pedimos que asuman su incapacidad de gestionar la sanidad pública y váyase a su casa”.

Prensa y Comunicación GP VOX Comunidad Valenciana

agirones@valencia.voxespana.es