Demòcrates Valencians destaca que la gestió autonònomica davant la crisi sanitària ha superat la ineficàcia recentralitzadora

VALÈNCIA – La Comissió Executiva de la formació valencianista Demòcrates Valencians reunida ahir telemàticament considera necessari fer una sèrie de valoracions arran la crisi del Covid19 que ha afectat l’Estat i la Comunitat Valenciana.

No és moment de càlcul polític sinó de cohesió social; la cohesió i el reconeiximent a tota la societat valenciana. Sencera, del Maestrat fins la Vega Baixa. Tots. Plurals, diversos, en diferents ocupacions però responsables i molt eficaços i exemplars.

El fantasma de despilfarro va quedar fa temps enrrere, ara demostrem que som una gran societat. Hem demostrat ser exemplars en el confinament, solidaris amb tots els nostres veïns, treballadors i efectius en els servicis essencials, pacífics, moderats. Gràcies als mitjans de comunicació de la Comunitat Valenciana hem sabut de l’esforç sanitari i cívic. Hem demostrat que funcionem a la perfecció pese al llast de l’Estat central. Hem salvat vides i hem funcionat gràcies a la nostra Generalitat Valenciana. No hem necessitat a ningú per a col.locar-nos al cap d’esta lliuta, com bona mostra de la gestió diligent. Si haguerem esperat als recursos de fora no hauriem reaccionat, i ho hem fet per nosaltres mateixos.

Un gràcies infinint a infermeres, metges, ATS, periodistes, policies, empleats de supermercats, de neteja, transport, farmàcies… I també als partits polítics valencians que, al contrari que en Madrid, no s’han llançat a la demagògia, la zizanya i el combat. Hem demostrat que som una gran Poble i que esta terra guanya la partida i és taula de salvació, perque tot i les diferències la societat valenciana funciona

Encara i tot, considerem que l’actual Consell no ha estat a l’alçada requerida en diversos aspectes, com ara la protecció necessària del personal sanitari. Ha faltat formació específica, no s’han pres les mesures adients amb equipaments d’EPIs i un percentatge alt del personal sanitari, que per moments ha fregat el 20% de la població contagiada, ha resultat infectat. D’altra banda, la gestió de les residències per a la gent gran ha estat deficitària i sols s’ha actuat amb determinació amb l’enviament massiu d’inspectors arran la crisi de la residencia de Torrent. Sens dubte, mancat acció i inspecció en materia preventiva. Per últim, ha faltat un major nivell d’exigència a l’hora d’urgir el tancament del territori valencià, evitant de manera preventiva l’arribada massiva de ciutadans a les seues segones residències, particularment, dels originaris de la Comunitat de Madrid, que probablement han facilitat el contagi de molts dels nostres veïns i han requerit d’atenció sanitària a hospitals valencians, com especialment ha succeït a la zona de la Marina.

Tanmateix, aplaudim la transparència, la iniciativa i la ràpida acció del MHP Ximo Puig, agilitzant diverses actuacions i gestions amb alguns sectors productius per a garantir el subministrament d’EPIs, així com liderant amb determinació i responsabilitat el Consell en este temps de crisi i cercant solucions ràpides i especifiques com han estat els enviaments d’avions a la Xina o la construcció d’hospitals de campanya a les capitals valencianes que garantixen una oferta superior a la demanda en nombre de llits hospitalaris durant les setmanes de més virulencia de la pandèmia, la qual cosa posa en valor una volta més la necessitat de consolidar el sistema de les autonomies en front de la recentralització, per la seua proximitat, i en este cas, capacitat d’anàlisi i d’actuació davant la situació d’emergència des del propi territori.





