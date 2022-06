to

Un lote de latas de atún en conserva distribuido en la Comunidad Valenciana van a ser retirados del mercado al haberse detectado la presencia de histamina, según ha informado la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). La Rioja a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) ha informado a la Agencia de la presencia de histamina en conserva de atún en aceite de girasol de las marcas Montey y Didilo de un kilo con fecha de caducidad del 8 de febrero de 2027.

No hay constancia en España de ningún caso notificado asociado a esta alerta, pero el Ministerio de Consumo recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta que no los consuman y los devuelvan al punto de compra. No se descarta que pueda haberse distribuido en otras comunidades autónomas además de Valencia.Esta nueva alerta sanitaria llega unos días después de que la AESAN advirtiera de la presencia de salmonella en la carne picada de ave comercializada por la cadena de supermercados Lidl.

La ‘Burger Meat de Pollo-Pavo’ se distribuye en bandejas de 500 gramos y se vende refrigerado y la fecha de caducidad de este lote es el 3 de junio de 2022. En este caso fue Aragón la comunidad que transmitió el aviso a través del mismo sistema de transmisión rápida de información. Por el momento tampoco se ha notificado ningún caso relacionado con esta alerta sanitaria; sin embargo, las autoridades de Consumo han transmitido las mismas recomendaciones: evitar su consumo y devolver el producto al centro donde se haya adquirido en caso de tenerlo en casa.

En esta ocasión, han sido las autoridades sanitarias de La Rioja las que han detectado histamina en unas conservas de atún en aceite de girasol de dos marcas españolas. El fabricante debe retirar ese producto del mercado, por el evidente riesgo. En OCU nos hacemos eco de este nuevo aviso de AESAN, la Agencia de Seguridad Alimentaria.

¿Cuál es el producto afectado?

El alimento con histamina son conservas de atún en aceite girasol de las marcas Montey y Didilo.

Son latas de conserva de 1 kg.

El número de lote afectado es L03922JC con fecha de caducidad del 8 de febrero de 2027.

Se tiene constancia de que el producto, de origen español, ha sido distribuido en la comunidad autónoma de Valencia. No se descarta que se haya vendido en otras comunidades.

¿Qué debes hacer?

Por el momento no se ha informado de ningún caso de intoxicación por la ingesta de esta conserva, pero se ha procedido a su retirada del mercado. En cualquier caso, si tuvieras en casa una de estas latas de atún de Montey o Didilo, no la consumas y devuélvelo al punto de compra.

El riesgo de la histamina

La histamina es una sustancia tóxica natural que se produce en el pescado cuando proliferan determinadas bacterias en el músculo (la “carne”) de ese pescado. La presencia de histamina revela una contaminación bacteriana, por pérdida de frescura del pescado, por una mala conservación a temperatura inadecuada, o por fallos en la higiene y manipulación.

Determinados pescados azules, como atún y bonito, anchoas, boquerones o caballa, son los alimentos más susceptibles de presentar elevados niveles de histamina, debido a un crecimiento de las bacterias responsables de su formación a partir de componentes del músculo del pescado.

Si se ingiere un alimento con niveles altos de histamina, el organismo puede sufrir síntomas similares a los de una reacción alérgica: picores, inflamación, malestar, dolor de cabeza… la intoxicación con histamina puede llegar a ser peligrosa.