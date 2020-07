Descubierto un minúsculo pariente de los dinosaurios

El nuevo reptil fósil encontrado, llamado Kongonaphon kely o ‘pequeño asesino de insectos’, tenía solo 10 centímetros de altura. Su descripción y relaciones con sus parientes, publicados hoy en la revista PNAS, pueden aclarar algunas de las características que presentan sus ‘primos’ más grandes.

“Existe una percepción general de que los dinosaurios son gigantes”, comenta Christian Kammerer, conservador del Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte, “pero este nuevo animal está muy cerca de la divergencia de dinosaurios y pterosaurios, y es sorprendentemente pequeño”.

Los fósiles de Kongonaphon fueron descubiertos en 1998 en Madagascar por un equipo de investigadores dirigido por John Flynn, conservador del Museo Americano de Historia Natural, “en un yacimiento de un intervalo de tiempo poco conocido y que ha proporcionado fósiles sorprendentes”.

“El pequeño espécimen estaba mezclado entre los cientos que habíamos recogido ahí a lo largo de los años –continúa–. Pasó algún tiempo antes de que pudiéramos concentrarnos en estos huesos, pero cuando lo hicimos quedó claro que eran únicos y que valía la pena estudiarlos de cerca”.

En general, el consenso científico era que el tamaño del cuerpo era similar entre los primeros arcosaurios, el gran grupo de los reptiles que incluye aves, cocodrilos, dinosaurios no aviarios, pterosaurios y los primeros ornitodiranos, antes de aumentar a proporciones gigantescas en el linaje de los dinosaurios.

“Sin embargo, descubrimientos como Kongonaphon nos ayudan a comprender mucho mejor la evolución temprana del grupo de los ornitodiranos –dice Kammerer–. Analizando los cambios en el tamaño del cuerpo a lo largo de la evolución de los arcosaurios, encontramos evidencia convincente de que disminuyó bruscamente muy pronto en la historia del linaje dinosaurio-pterosaurio”.

Kongonaphon no es el primer animal pequeño conocido cerca de la raíz del árbol genealógico del grupo o clado Ornithodira, pero hasta ahora esos especímenes se consideraban excepciones aislada a la regla.

El evento de ‘miniaturización’ detectado indica que los linajes de dinosaurios y pterosaurios se originaron a partir de antepasados ​​extremadamente pequeños y tiene importantes implicaciones para su paleobiología, incluido los orígenes del vuelo en aquellos que lo lograron.

Otro ejemplo es el hecho de que Kongonaphon comiera insectos, según indican sus dientes. Un cambio hacia insectívoro, animales con cuerpos generalmente pequeños, pudo ayudar a los primeros ornitodiranos a sobrevivir, ocupando nichos diferentes a los de otros reptiles contemporáneos, en su mayoría carnívoros.

El estudio también sugiere que la piel vellosa que recubría algunos dinosaurios y pterosaurios, desde simples filamentos hasta plumas, pueden haberse originado a partir de una ‘pelusa’ como la que presentaba su diminuto ancestro común.

La usaba para su termorregulación. Esta adaptación permitirá retener el calor en cuerpos pequeños como el suyo durante el Triásico medio tardío, una época de extremos climáticos con frecuentes cambios bruscos de temperatura entre los días calurosos y las noches frías.

El coautor y codirector del proyecto, Lovasoa Ranivoharimanana, profesor en la Universidad de Antananarivo (Madagascar) concluye destacando que hallazgos como el de este pequeño pariente de los dinosaurios enfatiza la importancia del registro fósil en su país y “ayuda a mejorar el conocimiento de la historia de los vertebrados en tiempos que son poco conocidos en otros lugares”.

Referencia:

Christian F. Kammerer, Sterling J. Nesbitt, John J. Flynn, Lovasoa Ranivoharimanana, and André R. Wyss. “A tiny ornithodiran archosaur from the Triassic of Madagascar and the role of miniaturization in dinosaur and pterosaur ancestry”. PNAS, julio de 2020.