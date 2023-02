Juno House acoge la mesa redonda Women in Tech, un debate sobre y con mujeres en altos cargos de profesiones STEM

Mujeres referentes en el sector STEM reivindican la visibilización del papel de la mujer en profesiones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas

Solo 3 de cada 10 profesionales del sector tecnológico en España son mujeres

La educación desde la infancia es uno de los factores clave para promover el papel femenino en las profesiones STEM, así como la desmitificación de estas carreras

Barcelona, 9 de febrero de 2023.- Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y Tecnología, que se celebra el 11 de febrero, Juno House ha organizado la mesa redonda Women in Tech, con mujeres referentes en los sectores STEM (en inglés, Science, Techonology, Engineering, Mathematics, o Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Son sectores en los que todavía predominan los perfiles masculinos sobre los femeninos en altos cargos directivos: con una brecha salarial del 12% en España y cuando solamente tres de cada diez profesionales del sector tecnológico son mujeres, es esencial dar voz a referentes para que subrayen la importancia del papel de la mujer en estas profesiones, así como las dificultades que han encontrado en sus carreras y el camino a seguir para promover la presencia femenina en estos campos.

En la mesa redonda ha participado Laura Pardo, responsable del departamento de I+D en la firma de cosmética profesional española SKEYNDOR, que supervisa el desarrollo y formulación de los nuevos productos, apostando por la innovación y la tecnología como motor. Ha destacado la importancia de la educación y el apoyo a las inquietudes desde una edad muy temprana: “Hay que dar confianza a las niñas, decirles: podéis. Hay que trabajar esa confianza y desmitificar las profesiones STEM desde el primer referente, que son los padres, a la escuela, los medios de comunicación y las redes sociales, que llegan a los más pequeños.”

En la misma línea, Elisa Caballero, Directora Global de Ingeniería y Operaciones, y también directora del Tech Hub Madrid de Glovo – que, además, participa en programas de mentoring para chicas – comentaba durante la mesa redonda: “Me habría encantado poder decir ‘quiero ser como esa mujer’ cuando crecía. Todos los jefes que he tenido han sido hombres, y aunque construyas relaciones de iguales, hay veces que te hace falta una compañera con la que compartir situaciones que todavía ocurren; los hombres tienen una seguridad innata porque nadie les ha cuestionado nunca nada por ser hombres, mientras que a nosotras nos cuesta más creernos el esfuerzo que hacemos”.

Tania Brauer, Senior Manager Data Scientist en Caixabank Business Intelligence, que lidera el equipo de Marketing Automation del HUB Barcelona y participa en la definición de campañas con negocio, la segmentación de público objetivo y la definición de KPIs para el seguimiento de las acciones comerciales, aseguraba que “aunque somos diferentes, tenemos la misma capacidad para aportar, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Ver mujeres en altos cargos en mi casa – en concreto, mi madre, que ha sido mi principal referente – me ha ayudado a darme cuenta de que lo importante es el esfuerzo y el trabajo, y hay que dejar de lado los tópicos y los estigmas. Es cierto que, aunque estoy muy contenta con lo que hago, me arrepiento de haberme dejado llevar por la estigmatización en el momento de escoger carrera”.

Opina igual Anna Casals, ingeniera industrial que trabaja como Head of Innovation de CELSA Group Spain y Francia y lidera la estrategia de innovación tecnológica en los campos de sostenibilidad, digitalización, circularidad y desarrollo de nuevo producto, además de las dinámicas de open innovation y el contacto con el ecosistema innovador. Explicaba que en su carrera eran muy pocas mujeres: “Tenemos que ir a las escuelas a explicar que nosotras disfrutamos con lo que estamos haciendo. Tengo vida social – otro mito contra el que hay que luchar -, me lo paso genial en mi trabajo, y creo que es importantísimo promover este tipo de profesiones ahora más que nunca: como sociedad, vamos a afrontar retos que van a solucionar tendencias STEM, y si no hacemos partícipe de esta solución a más del 50% de la sociedad, las soluciones no serán inclusivas”.

El debate, moderado por la periodista Gemma Fontseca, ha concluido con una reflexión de las ponentes sobre la posición de la mujer en estos puestos y cómo todas ellas se han enfrentado a lo largo de su carrera a situaciones en las que han tenido que demostrar más para conseguir lo mismo que un hombre. Han coincidido en que, para avanzar en este sentido, hay que apoyar la educación de las niñas que serán las futuras matemáticas, científicas, tecnólogas e ingenieras, enseñarles la relevancia de estas profesiones y romper con los prejuicios que existen “solo por ser la única mujer en la sala”, en palabras de Elisa Caballero.

Sobre Juno House:

Juno House nace en 2022 en Barcelona para convertirse en el primer club social concebido por y para la mujer actual. Ubicado en el edificio La Farinera d’Aribau, cuenta con más de 1.400m distribuido en dos espacios que quiere dar respuesta a las necesidades de las mujeres, ofreciendo servicios profesionales, de bienestar y family friendly.