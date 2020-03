Diputación destinará 265.000 euros para ayudas a los 46 municipios afectados por la borrasca Gloria

El presidente Martí ha destacado que nunca se había actuado con tanta celeridad ante una emergencia de este tipo y ha avanzado que el temporal generará a las arcas de la institución provincial un gasto imprevisto que más de un millón de euros

El presidente de la Diputación, José Martí, ha anunciado que la Junta de Gobierno de la Diputación de Castellón aprobará el martes de la próxima semana una línea de ayudas por un montante total de 265.000 euros para los municipios que entre los días 19 de enero y 7 de febrero se vieron obligados a realizar actuaciones urgentes para paliar los efectos ocasionados por al tormenta Gloria, tanto en el interior como en la costa. Cada ayuntamiento podrá recibir en régimen de concurrencia un máximo de 6.000 euros. Serán subvencionables los gastos realizados en esos días para la apertura de viales, limpieza viaria, contratación de maquinaria y los gastos de personal necesarios para llevar a cabo estas actuaciones, que deberán ser justificados con las pertinentes facturas.

Para poner en marcha estas ayudas se procederá a una modificación presupuestaria que se someterá a votación en el pleno extraordinario de la Diputación que se celebrará el jueves 12 de marzo.

Los 46 municipios que podrán optar a ellas son Morella, Forcall, Cinctorres, Portell de Morella, Catí, Castellfort, La Mata, Todolella, Olocau del Rey, Zorita del Maestrat, Vallibona, Herbés, Villores, Vilar de Canes, Palanques, Pobla de Benifassà, Castell de Cabres, Benafigos, Vistabella, Albocàseer, Atzeneta, Torre d’en Besora, Sant Mateu, Xodos, Tirig, Ares del Maestrat, Vilafranca del Cid, Culla, Benassal, Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Cabanes, Oropesa, Benicàssim, Borriol, Castelló de la Plana, Almassora, Borriana, Nules, Moncofa, Xilxes, La Llosa y Almenara.

Gloria cuesta más de 1 millón de euros

Es importante destacar que los efectos de la borrasca Gloria generarán unos gastos imprevistos a la Diputación de más de un millón de euros, ya que a esta partida de 265.000 euros para ayuntamientos que se aprobará la próxima semana hay que sumar otra de 255.281 aprobada en el último pleno para reparaciones urgentes en las carreteras y los 376.000 euros invertidos los días del temporal en contratación de maquinaria y refuerzo de personal para que los pueblos recobraran de inmediato la normalidad. Además, en estos momentos se están evaluando las actuaciones no urgentes que quedan pendientes de realizar en las carreteras de interior, que supondrán una importante inversión.

Al hilo de estos datos, el presidente de la Diputación ha destacado que «nunca se había reaccionado con tanta celeridad ante una episodio meteorológico de esta magnitud» y ha explicado que la borrasca Gloria ha supuesto un importante contratiempo económico para las arcas de la institución provincia. No obstante, ha señalado que «era necesario realizar todas estas aportaciones para que las ciudadanas y ciudadanos afectados pudieran recuperar cuanto antes la normalidad de sus vidas, para que su seguridad vial quedara garantizada y para ayudar a los ayuntamientos, sobre todo, a los más pequeños, porque apenas disponen de recursos”.

La Diputació destinarà 265.000 euros per a ajudes als 46 municipis afectats per la borrasca Gloria

El president Martí ha destacat a mai s’havia actuat amb tanta celeritat davant una emergència d’aquest tipus i ha avançat que el temporal generarà a les arques de la institució provincial una despesa imprevista que més d’un milió d’euros

El president de la Diputació, José Martí, ha anunciat que la Junta de Govern de la Diputació de Castelló aprovarà el dimarts de la setmana vinent una línia d’ajudes per un muntant total de 265.000 euros per als municipis que entre els dies 19 de gener i 7 de febrer es van veure obligats a realitzar actuacions urgents per a pal·liar els efectes ocasionats per al tempesta Gloria, tant a l’interior com en la costa. Cada ajuntament podrà rebre en règim de concurrència un màxim de 6.000 euros. Seran subvencionables les despeses realitzades en aqueixos dies per a l’obertura de vials, neteja viària, contractació de maquinària i les despeses de personal necessaris per a dur a terme aquestes actuacions, que hauran de ser justificats amb les pertinents factures.

Per a posar en marxa aquestes ajudes es procedirà a una modificació pressupostària que se sotmetrà a votació en el ple extraordinari de la Diputació que se celebrarà el dijous 12 de març.

Els 46 municipis que podran ser beneficiaris són Morella, Forcall, Cinctorres, Portell de Morella, Catí, Castellfort, La Mata, Todolella, Olocau del Rey, Zorita del Maestrat, Vallibona, Herbés, Villores, Vilar de Canes, Palanques, Pobla de Benifassà, Castell de Cabres, Benafigos, Vistabella, Albocàseer, Atzeneta, Torre d’en Besora, Sant Mateu, Xodos, Tirig, Ares del Maestrat, Vilafranca del Cid, Culla, Benassal, Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Cabanes, Oropesa, Benicàssim, Borriol, Castelló de la Plana, Almassora, Borriana, Nules, Moncofa, Xilxes, La Llosa i Almenara.

Gloria costa més d’1 milió d’euros

És important destacar que els efectes de la borrasca Gloria generaran unes despeses imprevistes a la Diputació de més d’un milió d’euros, ja que a aquesta partida de 265.000 euros per a ajuntaments que s’aprovarà la setmana vinent cal sumar una altra de 255.281 aprovada en l’últim ple per a reparacions urgents en les carreteres i els 376.000 euros invertits els dies del temporal en contractació de maquinària i reforç de personal perquè els pobles recobraren immediatament la normalitat. A més, en aquests moments s’estan avaluant les actuacions no urgents que queden pendents de realitzar en les carreteres d’interior, que suposaran una important inversió.

Al fil d’aquestes dades, el president de la Diputació ha destacat que «mai s’havia reaccionat amb tanta celeritat davant una episodi meteorològic d’aquesta magnitud» i ha explicat que la borrasca Gloria ha suposat un important contratemps econòmic per a les arques de la institució província. No obstant això, ha assenyalat que «era necessari realitzar totes aquestes aportacions perquè les ciutadanes i ciutadans afectats pogueren recuperar com més prompte millor la normalitat de les seues vides, perquè la seua seguretat viària quedara garantida i per a ajudar als ajuntaments, sobretot, als més xicotets, perquè a penes disposen de recursos”.

