El 82% de los países europeos ha aumentado los cuidados paliativos en 15 años y España no está entre ellos

Así se desprende de una investigación liderada por el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra (UNAV), que ha analizado 51 países, el 94 % de los que componen la región europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los resultados revelan que en los territorios analizados ha habido un incremento del 104 % en lo que respecta a los equipos de atención domiciliaria, un 82 % en los servicios de hospitalización y un 48 % en los equipos de apoyo hospitalario.

“Mientras que todos los servicios han crecido en los países con rentas más altas, en los de renta media solo han aumentado los segundos”, asegura Natalia Arias-Casais, autora principal del artículo, publicado en la revista Palliative Medicine.

Además, si bien los estados de Europa central han mejorado significativamente en atención domiciliaria y servicios de hospitalización, en la zona occidental lo han hecho en apoyo hospitalario y cuidado a domicilio, siendo este último el servicio más destacado.

“Los estados están muy por debajo de las recomendaciones de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos (EAPC) para tener una cobertura mínima, dos servicios por 100.000 habitantes”, afirma Arias-Casais. “Esto es importante porque en la región cada año mueren 5 millones de personas sin acceso a cuidados paliativos, de los que 180.000 son niños”, lamenta.

Los países que encabezan la lista de ratio de servicios por cada 100.000 habitantes son Mónaco (2,58), Lituania (1,38) y Suecia (1,19), mientras que en algunas naciones como Turquía o Montenegro es de cero aunque la necesidad de cuidados paliativos continúa aumentando. En España, la ratio ha bajado de 0,32 a 0,22, aproximadamente una décima parte de lo que recomienda la EAPC.

Doce países comunicaron un aumento de la prestación total de servicios especializados por cada 100.000 habitantes en el último período de 2012 a 2019 (Albania, Armenia, Chipre, Francia, Finlandia, Grecia, Mónaco, Kazajstán, Kirguistán, Ucrania, Moldova y Rusia). Seis de esos países corresponden a países de ingresos bajos y medios situados en Europa central y oriental.

Dieciocho países (35 %) registraron las mejoras más significativas, con aumentos en la prestación de servicios superiores al 200 % (Estonia, Serbia, Kirguistán, Tayikistán, Portugal, Georgia, Croacia, Belarús, Turquía, Rumania, Lituania, Albania, Ucrania, República Checa, Austria, Israel, Eslovaquia y Chipre). La mayoría de ellos están situados en Europa central y oriental.

No obstante, siete territorios tendían a disminuir su número total de servicios especializados por población, y la mayoría de ellos se encuentran en Europa occidental (España, Liechtenstein, Reino Unido, Islandia, Armenia y Grecia).

“Estos datos nos obligan a replantear si lo realmente necesario es poner en marcha nuevos servicios especializados o integrarlos en otras áreas de los sistemas de salud, como atención primaria. De la misma forma, por medio de la formación en esta disciplina durante los programas de grado se podría adiestrar a todos los profesionales sanitarios”, concluye la investigadora.

Referencia:

Natalia Arias-Casais, Jesús López-Fidalgo, Eduardo Garralda, Juan José Pons, John Y Rhee, Radbruch Lukas, Liliana de Lima, Carlos Centeno. ‘Trends analysis of specialized palliative care services in 51 countries of the WHO European region in the last 14 years’. Palliative Medicine, 10 de junio de 2020.