El actor Antonio Resines, de 67 años, sigue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanece estable y consciente, por insuficiencia respiratoria aguda debida a una neumonía bilateral con pronóstico grave provocada por la covid-19, según un parte médico.

La familia de Resines agradeció a la prensa el interés y el cariño que han mostrado hacia el actor, pero ruega “tranquilidad y serenidad” y asegura que dará noticias ante cualquier novedad. En un comunicado posterior, quisieron aclarar que el intérprete “había recibido solo las dos primeras dosis de la vacuna y que se encontraba a unos días de la cita para la tercera cuando dio positivo en covid, lo que le impidió recibir la dosis de refuerzo”.

(Resines) se encontraba a unos días de la cita para la tercera cuando dio positivo”

Familia de Antonio Resines

Estas aclaraciones por parte de las personas más próximas a Resines llegan después de que corriera la información a través de la prensa y por redes sociales de que el actor tenía las tres dosis de la vacuna puesta. Rumores que los “anti-vacunas” utilizaron como argumento para validar la teoría de la ineficiencia de las vacunas.

El periodista Iker Jiménez publicó un tuit compartiendo la información del ABC donde se recalcaba que Resines tenía las tres dosis de la vacuna.

Otros usuarios aprovecharon esa información para añadir más leña al gran debate: “¿Por qué tanta coacción a los no vacunados, si como estamos viendo continuamente, no sirve para nada?”o “A resines le ha ocurrido lo que le dijeron que no le iba a ocurrir con las tres dosis”.