El Ar­chi­vo de la Ca­te­dral ha ad­qui­ri­do re­cien­te­men­te para su bi­blio­te­ca au­xi­liar la obra de Earl Jef­fer­son Ha­mil­ton, quien in­ves­ti­gó en el Ar­chi­vo a prin­ci­pios de la dé­ca­da de los 30 del S.XX.

Na­ci­do en Houl­ka en 1899 y fa­lle­ci­do en Oak Rid­ge, 1989, fue un eco­no­mis­ta e his­to­ria­dor es­ta­dou­ni­den­se que reali­zó im­por­tan­tes es­tu­dios so­bre la eco­no­mía es­pa­ño­la de los si­glos XVI y XVII. Li­cen­cia­do en His­to­ria por la pres­ti­gio­sa Uni­ver­si­dad de Har­vard, via­jó a Es­pa­ña an­tes de la fue­ra ci­vil, don­de tras tres años de in­ves­ti­ga­ción en di­fe­ren­tes ar­chi­vos, como el de In­dias, re­ca­bó gran can­ti­dad de in­for­ma­ción para la ela­bo­ra­ción de su te­sis doc­to­ral, ti­tu­la­da Historia de la moneda y de los precios en Andalucía, 1503-1660. Re­sul­ta­do de sus in­ves­ti­ga­cio­nes pu­bli­có va­rios li­bros:

El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650(American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501-1650 Harvard Economic Studies, 43. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1934).

Guerra y precios en España, 1651-1800(War and Prices in Spain, 1651-1800 Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1947)

Money, prices and wages in Valencia, Aragon and Navarre, 1351-1500(Cambridge, Harvard University Pres, 1936; reimpr.).

En el año 1927 co­men­zó a tra­ba­jar, como pro­fe­sor, en la Uni­ver­si­dad de Duke, don­de per­ma­ne­ció has­ta el año 1944. Es­pe­cia­lis­ta en His­to­ria Eco­nó­mi­ca, du­ran­te es­tos años desa­rro­lló sus tra­ba­jos de in­ves­ti­ga­ción más co­no­ci­dos in­ter­na­cio­nal­men­te. Cen­tró su in­te­rés en el es­tu­dio de la eco­no­mía es­pa­ño­la du­ran­te el reina­do del em­pe­ra­dor Car­los V y el de su hijo, Fe­li­pe II, aun­que pos­te­rior­men­te, sus es­tu­dios abar­ca­ron la Es­pa­ña de los si­glos XVIII y XIX.

En­tre 1944 y 1947 tra­ba­jó en la Uni­ver­si­dad de North­wes­tern, tras lo cual fue nom­bra­do pro­fe­sor de la Uni­ver­si­dad de Chica­go, don­de per­ma­ne­ció has­ta el año 1967. Fi­nal­men­te, des­de el año 1966 has­ta 1969, ocu­pó el pues­to de pro­fe­sor ho­no­rí­fi­co de la Uni­ver­si­dad del Es­ta­do de Nue­va York. Hay que des­ta­car que, du­ran­te es­tos años, ade­más de ejer­cer la do­cen­cia, fue co­la­bo­ra­dor de dis­tin­tos pe­rió­di­cos y re­vis­tas, des­ta­can­do su la­bor como re­dac­tor y di­rec­tor de dia­rios como Eco­no­mics His­tory o Po­lí­tics Eco­nomy. En re­co­no­ci­mien­to a su la­bor, re­ci­bió im­por­tan­tes pre­mios y fue nom­bra­do doc­tor ho­no­ris cau­sa por las uni­ver­si­da­des de Ma­drid y Pa­rís.