El gobierno defiende unas cuentas expansivas para la recuperación económica y social y la oposición censura la subida de impuestos

VALÈNCIA, El Ayuntamiento de València ha aprobado este jueves, inicialmente y en el pleno ordinario de noviembre, tanto el presupuesto general del consistorio para 2022, que asciende a 1.010.878.200 euros y crece 95,9 millones respecto al de 2021, como el consolidado, en el que se incluyen empresas y organismos públicos dependientes de esta administración y que alcanza los 1.096 millones.

Estas cuentas, que en diciembre se aprobarán definitivamente tras ser sometidas a exposición pública, han salido adelante con el voto a favor del ejecutivo local, el conocido como Govern del Rialto que forman Compromís y PSPV, y han contado con el rechazo de la oposición: PP, Cs y Vox.

El presupuesto de 2022 supera por primera vez en la historia de ayuntamiento los 1.000 millones de euros y se destinará a la recuperación económica y social en el contexto actual de postpandemia, como ha resaltado el alcalde, Joan Ribó (Compromís). En 2021 estas cuentas llegaron a los 914.888.748,34 euros.

Ribó ha insistido en que el de 2022 es un “presupuesto expansivo” que también busca “un modelo de ciudad sostenible” y ha reiterado que el “aumento considerable” que muestra se debe a “las entregas a cuenta del Estado, superiores a las estimadas en principio –ha destacado el retorno del IVA de 2017–, a las transferencias de la Generalitat –sobre todo, “en bienestar social, empleo y contrato programa para EMT–” y a la incorporación de los fondos europeos Next Generation.

El primer edil ha subrayado también la amortización y reducción de deuda contemplada y ha negado subida de impuestos. “Se mantienen congelados todos los impuestos y tasas, con excepción del IBI y el ICIO, que se rebajan por la instalación de placas solares”, ha dicho, además de apuntar que el crecimiento por tasas es por una mayor actividad económica.

“Se mantienen o algunos se rebajan”, ha afirmado, a la vez que ha dicho que el aumento por tasas obedece a una mayor actividad económica en la ciudad. “Se equivocan si creen que aumentan por el aumento de impuestos”, ha agregado Joan Ribó, que ha manifestado que València está “en la media baja de presión fiscal” respecto a otras capitales.

El edil de Hacienda, Borja Sanjuán (PSPV), ha aseverado que los 1.000 millones a los que llega el presupuesto representan “una cifra simbólica” y ha precisado que es la misma “que el PP dejó de deuda” tras su paso por el ejecutivo local por una “nefasta gestión”. Ha rechazado que València tenga unas cuentas “de segunda o de tercera” comparadas con las de otras ciudades y ha defendido que va subiendo a renta per cápita por ciudadano del presupuesto.

La portavoz del PP, María José Catalá, ha justificado su rechazo por una “subida de impuestos persistente” y “eso no va acompañado de una mejor ejecución” presupuestaria; por no darse un aumento de las políticas sociales y por mantener “las ayudas a los amiguetes”, entre ellos, a la Plataforma per la Llengua, “la Gestapo del castellano” y no para el Bando de Alimentos o Tyrius.

Catalá ha criticado las “mentiretes” del gobierno y que se destine el mismo dinero, “25.000 euros”, a esta entidad, “que persigue a comercios y profesores universitarios que quieren libremente hablar en castellano”, que “a luchar contra la violencia machista”. Ha afirmado que la política de ayudas municipal es “precaria” aunque “se recaudan 500 millones en impuestos y tasas”.

La responsable ‘popular’ ha hablado de un presupuesto “insensible, tramposo y trufado de tintes sectarios” y ha rechazado también el aumento de sueldos y asesores. “Asfixian con impuestos y no ejecutan las inversiones”, ha insistido, además de lamentar que no se mejore “la situación que tiene la ciudad en asentamientos y pobreza, que está creciendo a pasos gigantes”.

“CHEQUE DEL CUIDADOR”

Desde Cs, que el año pasado se abstuvo para que las cuentas de 2021 salieran adelante –tras conseguir que se aceptara sus peticiones de ayudas directas a pymes y autónomos y aumento de cheque escolar–, Fernando Giner ha explicado que para 2022 no es posible esa abstención y sí un rechazo porque no se bajan impuestos como pide su grupo y el dinero no se queda “en el bolsillo de las empresas y las familias”.

El portavoz, que ha justificado también el voto en contra de las cuentas del próximo año por mantenerse “las subvenciones pancatalanistas”, ha asegurado que “se pueden bajar 50 millones en impuestos” y se ha mostrado en desacuerdo con la amortización de deuda. “Ese dinero no hace falta amortizarlo, nos va a pasar lo de todos los años. Hacen un presupuesto que supera los 1.000 millones pero luego no se tiene capacidad de gestionarlo” y de ejecutar todo lo previsto, ha expuesto.

Asimismo, Giner ha censurado que se recojan “inversiones marmota, que año tras año aparecen”, ha propuesto crear “un ‘cheque del cuidador’ para las 17.000 personas cuidadoras del entorno familiar” que hay en València y ha pedido ampliar los recursos dotacionales y trabajar por una digitalización “humana” para reducir “la brecha digital”.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD

Vox ha presentado una enmienda a la totalidad del presupuesto del próximo año porque “no contemplan una previsión real del gasto ni de las necesidades” de la ciudad “frente a la situación social y económica” actual. La enmienda ha sido rechazada con los votos del ejecutivo local, ha contado con la abstención de PP y Cs y solo con el apoyo de Vox.

El edil de este grupo Vicente Montañez ha señalado que las cuentas son “un disco o una moneda de doble cara” que muestran por un lado lo que el Rialto “vende en titulares” y por otra, “la cruda realidad” de “pagar más impuestos”. Ha censurado también que València sea “la ciudad del paro”.

En respuesta a la oposición, Borja Sanjuán ha criticado que esta haya dicho “muchas cosas no ciertas” sobre el presupuesto de 2022, entre ellas las “falsa subidas de impuestos”, y ha indicado a negado, como ha indicado Vox, que tenga “cara a y b”, así como que se vaya a pagar más por plusvalías. Ha criticado que Cs censure los remanentes de València y que apoye mientras las cuentas de Madrid, “con más”.

El titular de Hacienda ha apuntado que cuando Catalá era alcaldesa de Torrent (Valencia) en esa ciudad “la deuda creció” y “subió el IBI”, al tiempo que ha considerado “indigno” que la portavoz del PP compare a una asociación con “la Gestapo”.