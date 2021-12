De entre todas las grandes preguntas de la humanidad que merecen respuesta destaca un pequeño cubículo situado en la parte superior de los bolsillos de los vaqueros. Muchos aprovechan este recóndito lugar de nuestra vestimenta para guardar objetos pequeños, como llaves o billetes. Al fin y al cabo, las probabilidades de que se te caigan o alguien meta la mano en este lugar de nuestros vaqueros es de lo más reducida. Pero, ¿a quién se le ocurrió el hecho de poner ahí un bolsillo diminuto y con qué fines?

La marca rey de los vaqueros, Levi Strauss, llamó a finales del siglo XIX a estos cubículos como “overoles de cintura”. Allá por 1879, sus ‘jeans’ se comenzaron a comercializar con tres bolsillos en la parte delantera, uno a la derecha y otro a la izquierda, más este pequeño bolsillo, sumado a uno en la nalga derecha. Según cuenta un artículo de ‘Medium’, este espacio fue reservado para guardar y proteger los clásicos relojes de bolsillo que en aquel entonces eran muy populares.

“Introdujimos un pequeño bolsillo en los ‘jeans’ para que pudieran guardar el reloj y no se les rompiera”, alegó la marca Levi Strauss

“En la década de 1800 los cowboys solían llevar sus relojes de bolsillo colgados de una cadena del chaleco”, explicaba la propia marca Levi Strauss a través de una nota de prensa. “De esta forma, introdujimos un pequeño bolsillo en los ‘jeans’ para que pudieran guardar el reloj y no se les rompiera”. No por nada estos pantalones de color típicamente azul se les llama “vaqueros”.

Variaciones históricas del modelo

La marca se dio cuenta de que muchos de los pantalones de vestir bien de la época no incluían un cubículo para guardar este objeto que empezó a popularizarse con la llegada de la revolución industrial y la medición precisa del tiempo de la vida cotidiana. Otro detalle importante son los remaches metálicos que unen el trozo de tela del bolsillo con el del pantalón. En 1901, Levi Strauss agregó el quinto bolsillo en la parte trasera izquierda de los ‘jeans’, pero cuando saltó la Segunda Guerra Mundial decidió eliminar todos los remaches metálicos con el objetivo de ahorrar metal para fabricar armas.

No obstante, en 1966 se terminaron de quitar los remaches metálicos porque los clientes se quejaban de que podían rayar muebles o que se desgastaban fácilmente, dejando un reguero de óxido en los pantalones. El resto de marcas de vaqueros emularon el diseño de Levi Strauss y apostaron por este bolsillo pequeño aunque ya no hubiera ningún reloj que guardar. Otro detalle curioso es que cuando dejó de usarse, los hombres de la época (por aquel entonces no había muchas mujeres que llevaran pantalones) aprovecharon este hueco para guardar el zippo o mechero.

Esas partes del pantalón a menudo olvidadas

Cuando te pones tus jeans favoritos, hay muchas cosas que puedes considerar. Lo cómodos que son, lo bien que se ven y los zapatos que combinarás con ellos, por nombrar algunos.

Pero a menos que seas un denimhead hardcore, es probable que haya algunos componentes importantes de tu pareja favorita en los que no siempre piensas.

A continuación, enumeramos las partes a menudo olvidadas del pantalón que hacen que su Levi’s® especial.

Remaches





En 1871, el inmigrante letón Jacob Davis fue pionero en los remaches mientras trabajaba como sastre en Reno, Nev. Davis había usado originalmente remaches en mantas de caballos, y descubrió que funcionaban bien para reforzar el punto de estrés en los pantalones de trabajo de los hombres, particularmente las esquinas de los bolsillos traseros y la entrepierna, que a menudo se desgarraban cuando se exponían al desgaste de alta resistencia.

El remache

Como Davis no tenía el dinero necesario para patentar la técnica de usar remaches, se acercó a Levi Strauss para ver si estaba interesado en postularse con él. En 1873, la pareja recibió una patente para “mejorar la sujeción de las aberturas de bolsillo”. Este fue el nacimiento de lo que ahora conocemos como el blue jean. Hoy en día, los remaches continúan fortaleciendo y reforzando las partes más vulnerables de nuestros jeans.

Vale la pena señalar que Levi Strauss & Co. fue la primera compañía en hacer pantalones remachados, creando una nueva categoría de ropa de trabajo.

Costura de entrepierna

En la creación de patrones, costura y ajuste, se dice que la costura de la entrepierna es el elemento de construcción más desafiante de un par de pantalones.

La costura de la entrepierna

Los patronistas utilizan dos medidas importantes para dibujar las curvas que componen la costura de la entrepierna: la longitud de la entrepierna y la profundidad de la entrepierna. La profundidad de la entrepierna se determina haciendo que un modelo en forma se siente en una silla y luego midiendo la distancia desde su cintura hasta el asiento. La longitud de la entrepierna es la distancia desde la parte superior central delantera de los pantalones hasta la parte superior central posterior de los pantalones.

Hay una gran cantidad de espacio para la variación en las curvas resultantes con mucho potencial de error, sin embargo, las formas son componentes esenciales para obtener el ajuste perfecto.

Orillo



Si eres un denimhead, seguro que lo sabes todo sobre el selvedge. Para todos los demás, ¿de qué se trata todo el bombo?

La palabra selvedge se refiere al borde bien terminado de cualquier tela cuando se desprende del telar. Looms en la década de 1800 produjo tiras de mezclilla que eran largas y estrechas. Para usar todo el ancho de la tela, se utilizó el borde de la tela, o “auto-borde” como la costura lateral del pantalón. Esto fue eficiente, y también hizo que la costura lateral fuera inherentemente inmune al desgaste y al desenredo.

Orillo

Hoy en día, los telares vintage y los anchos de tela estrechos requeridos para la producción hacen que los jeans selvedge sean más raros y caros que los jeans que terminan con una puntada overlock en las costuras laterales.

El bolsillo



del reloj Los primeros jeans azules tenían cuatro bolsillos: solo uno en la parte posterior y, en la parte delantera, dos más el pequeño bolsillo del reloj. Originalmente incluida como protección para relojes de bolsillo, de ahí el nombre, esta bolsa extra ha cumplido muchas funciones, evidentes en sus muchos títulos: bolsillo de frontera, bolsillo de condón, bolsillo de monedas, bolsillo de fósforo y bolsillo de boleto, por nombrar algunos.

Bolsillo del reloj

El bolsillo no solo es extremadamente útil para sostener pequeñas baratijas, sino que también es amado por los denimheads por la naturaleza descolorida y desgastada que adquiere con el tiempo.

Sarga



¿Por qué el interior de tus vaqueros es blanco y el exterior azul? Eso se debe al tejido de sarga de tus jeans.

Técnicamente, un tejido de sarga ocurre cuando los hilos de relleno o “trama” (a menudo blancos) se tejen sobre y luego debajo de dos o más hilos de “urdimbre” (a menudo azules). Esto produce un patrón diagonal sutil a través del tejido y hace que los hilos de urdimbre predominen en la cara de la tela y los hilos de trama se muestren más en la parte posterior.

Sarga

En la “sarga derecha”, las líneas diagonales de la sarga van desde la esquina inferior izquierda de la tela hasta la esquina superior derecha. Hecho de hilo que se hila en sentido contrario a las agujas del reloj, la sarga de la mano derecha es conocida por crear desvanecimientos más nítidos y definidos que otras versiones, como la sarga izquierda y la sarga rota. La sarga de la mano derecha también fue el primer tejido comprado por Levi Strauss para hacer el par original de Levi’s.

Puntadas



Bartack es una puntada que quizás no hayas notado en tu denim. Parece una línea de puntadas cortas y juntas, utilizadas para reforzar los jeans en lugares donde están más estresados durante el uso. Los bartacks generalmente se ven alrededor de moscas, costuras de entrepierna y aberturas de bolsillo. Estos fuertes puntos son esencialmente una serie de pequeños puntos en zigzag. En la producción, hay una máquina especial que hace esta puntada duradera.

Bartack

Los dobladillos se pueden coser con una puntada de cadena y una puntada de bloqueo. Las puntadas de cadena permiten que el dobladillo se tuerza y ruede de una manera particular después del lavado. Esto se llama “roping”.

Cadeneta

Sin embargo, la puntada de bloqueo tiene la ventaja de ser más fuerte y menos propensa a desenredarse.

Punto de bloqueo

Hilo



¿Y qué pasa con el color del hilo? El hilo naranja utilizado en el Levi’s original se ha convertido en un estándar de la industria. La leyenda dice que Jacob Davis originalmente insistió en que el hilo fuera naranja para que coincidiera con los remaches de cobre del jean. Pero no sabemos que eso sea un hecho. Muchos registros de Levi Strauss & Co. se perdieron en el terremoto y el incendio de 1906, por lo que, como resultado, realmente no sabemos por qué se eligió el hilo naranja.

El color del hilo, como se ve en un Levi’s® arquearse.

Cuanto más haya que saber sobre tus jeans, más habrá que amar de ellos. La próxima vez que entres en tu par favorito de Levi’s, presta especial atención a estos detalles especiales.