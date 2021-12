28/12/2021

– Las capitales culturales, Bocairent (València) y Alcoy (Alicante), y distintos espacios culturales de Castelló de la Plana, València y Alicante han ofrecido al público parte de las 129 obras de la colección

– ‘Art Contemporani de la Generalitat III’, con obras adquiridas en 2019, y ‘Art Contemporani de la Generalitat IV’, con obras de 2020, pueden visitarse junto con otros ciclos expositivos





Desde 2017, la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ha adquirido 129 obras de arte contemporáneo, de artistas nacidos o residentes en el territorio valenciano para crear un fondo público e impulsar el tejido artístico de la Comunitat Valenciana. El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) ha programado cuatro exposiciones con parte de las 129 obras de arte de la colección ‘Art Contemporani de la Generalitat Valenciana’, que durante estas fiestas pueden visitarse, con acceso gratuito, en diversos espacios culturales.



“La pandemia ha supuesto un duro golpe para el sector cultural y con el Pla Incentiu del Patrimoni Artístic Valencià, desde la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte damos un impulso fundamental a artistas jóvenes y de media y larga carrera. Además de las adquisiciones, que cada año nos ofrecen una panorámica del arte contemporáneo actual y suponen un valioso legado, desde el Consorci de Museus ofrecemos actividades de carácter expositivo, editorial y didáctico con el propósito de contribuir a la accesibilidad y la divulgación de los lenguajes del arte actual”, valora José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV).



En este sentido, las ciudades de Alicante y València y las capitales culturales valencianas de Bocairent y Alcoy cuentan actualmente con exposiciones para todos los públicos que incluyen parte de estas creaciones. El tiempo y la memoria, el feminismo, fricciones entre lo cotidiano y lo tecnológico, el binomio individuo y sociedad o la sostenibilidad son algunas de las cuestiones que han hecho evolucionar la colección ‘Art Contemporani de la Generalitat’.



‘Art Contemporani de la Generalitat III’ en Las Cigarreras



En la Caja Blanca del Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante puede disfrutarse, hasta el 6 de febrero, de ‘Art Contemporani de la Generalitat Valenciana III’, que reúne las 22 obras adquiridas en 2019 por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.



En ella, encontramos creadores y creadoras de diversas generaciones y sensibilidades que abordan el proceso de creación artística desde variados planteamientos técnicos y estilísticos, diferentes modos de hacer y, sobre todo, de ver, de enfrentarnos a la realidad que nos es más próxima, a nuestros paisajes y a las dinámicas globales que marcan nuestro tiempo.



Sin embargo, en la provincia de Alicante también es posible disfrutar de uno de los ciclos expositivos que difunde la colección, ‘Territoris propis. Art Contemporani de la Generalitat Valenciana’, una muestra que visibiliza la heterogeneidad en la creación artística a través de la fotografía, la técnica textil, la robótica y la informática. El público puede disfrutar de ella en la Capella de l’Antic Asil de Alcoy hasta el 9 de enero.



‘Art Contemporani de la Generalitat IV’ en el CCCC



Por otro lado, el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València cuenta, en la Sala Ferreres-Goerlich, con ‘Art Contemporani de la Generalitat Valenciana IV’, la exposición con las 37 últimas obras adquiridas de la colección. Es la convocatoria más ambiciosa desde que se puso en marcha el plan y está abierta al público hasta el 23 de enero.



Se trata de un recorrido por 37 propuestas artísticas paritarias, con 18 mujeres, 18 hombres y un colectivo como autores, que reflejan la diversidad generacional y de técnicas del sector artístico de la Comunitat Valenciana. Destaca la incorporación de los trabajos de ilustración de los premios nacionales Miguel Calatayud y Pablo Auladell, así como la presencia de la obra de Carmen Calvo, Premio Nacional de Artes Plásticas.



Y en el municipio de Bocairent, hasta el 9 de enero en el Museo Antonio Ferri, también se puede visitar ‘Veus pròpies. Art Contemporani de la Generalitat Valenciana’, otro ciclo en el que la palabra es el hilo conductor de las obras. Muestra cómo las palabras nos hacen entender la realidad, pero además cómo las palabras que usamos dan cuenta de cómo somos, de nuestra manera particular e individual de ver el mundo.



129 obras y una inversión de 1,75 millones de euros



En 2017, la Consellería de Educación, Cultura y Deporte puso en marcha esta campaña de adquisición de obras diversas y representativas del arte contemporáneo de la Comunitat Valenciana con el objetivo de revitalizar el sector y crear la colección ‘Art Contemporani de la Generalitat’, un fondo artístico de gran valor que cada año llena de arte en sus distintos lenguajes los espacios culturales de Castelló de la Plana, València y Alicante.



Con las adquisiciones de la última convocatoria, esta colección cuenta actualmente con 129 obras de artistas valencianos y valencianas de distintas procedencias, edades y sensibilidades, que conviven como un ejemplo de la heterogeneidad en las perspectivas, técnicas y formatos de la creación contemporánea valenciana. La inversión asciende a 1,75 millones de euros en 2021.



Los creadores y creadoras que integran la colección son Agustín Serisuelo; Alejandro Casanova; Alejandro Mañas; Álex Marco; Altea Grau; Álvaro Terrones; Amanda Moreno; Amparo Tormo; Ana Sansano; Ana Teresa Ortega; Ángel Masip; Ángeles Marco; Anna Talens; Art al Quadrat; Aurelia Masanet; Aurelio Ayela; Bartolomé Ferrando; Bleda y Rosa; Carmen Ballester; Carmen Calvo; Carmen Ortiz; Carolina Ferrer; Chema López; Clara Boj y Diego Díaz; Clara Sánchez Sala; Claudia Martínez; Concha Ros; Cristina de Middel; Cristina Durán; Damià Jordà; Daniel García Andújar; DimasIA; Edu Comelles; Eduardo Infante; Elena Aguilera; Elena Martí; Enric Fort; Enric Mestre; Ernesto Casero; Ester Pegueroles y Fermín Jiménez Landa.



También, Fuencisla Francés; Geles Mit; Hugo Martínez-Tormo; Iluminada García Torres; Inma Femenía Irene Grau; Isidro Blasco; Jesús Herrera; Jesús Rivera; Joan Cardells; Joan Sebastián; Joël Mestre; Jorge Julve; Jorge Peris; José Maldonado; Josep Pedrós; Jota Izquierdo; Juan Carlos Nadal; Juan Fabuel; Juan Olivares; Juan Ortí; Julia Galán; Laura Palau; Lluc Margrau; Lluís Masià; Lorena Amorós; Lucía Peiró; Luisa Pastor; Lukas Ulmi; M.ª Dolores Mulá; M.ª Reme Silvestre; Manuel Sáez; Mar Arza; Maria Llopis; María Zárraga; Maribel Domènech; Marla Jacarilla; Marta Negre; Massimo Pisani; Mery Sales; Miguel Calatayud; Mira Bernabeu; Moisés Mañas; Nelo Vinuesa y Nuria Fuster.



Se suman Olga Diego; Oliver Johnson; Pablo Auladell; Pablo Bellot; Paco Martí; Paloma Navares; Pamen Pereira; Patricia Gómez & M.ª Jesús González; Pau Pascual; Paula Prats; Pascual Arnal; Pedro Ortuño; Pepa L. Poquet; Perceval Graells; Pilar Beltrán; Rafaela Pareja; Raúl Belinchón; Rebeca Plana; Ricardo Cases, Robert Ferrer i Martorell, Roberto Mollá, Rosalía Banet, Rosana Antolí; Rosell Meseguer; Rossana Zaera; Rubén Tortosa; Sebastià Miralles; Sergio Barrera; Silvia Lerín; Silvia Sempere; Silvia Molinero; Susana Guerrero; Tania Blanco; Teresa Cebrián; Teresa Lanceta; Vicente Ortí; Vicente Tirado del Olmo; Victoria Civera; Vinz Feel Free; Xavier Arenós; Xavier Monsalvatje y Xisco Mensua.



“Durante estos cuatro años hemos conseguido apoyar y visibilizar el trabajo de 129 artistas y colectivos, apostando por la paridad y por el sello de la Comunitat Valenciana como principales pilares de este plan. Esta colección se convierte en un legado de grandísimo valor, pues constituye un patrimonio del presente que se proyecta al futuro”, señala Pérez Pont.



La muestra más reciente de obras ha ido de la mano de la participación en la Feria de Arte Contemporáneo de Castelló, Marte, donde también se presentó el catálogo con este centenar de creaciones. No obstante, durante todo el año la colección ‘Art Contemporani de la Generalitat’ constituye un espacio protagonista en la programación expositiva del Consorci de Museus, tanto con las muestras de adquisiciones de cada campaña como con los ciclos expositivos que reúnen obras con un hilo conductor común.



En concreto, este año ‘Art Contemporani de la Generalitat Valenciana III’ ha pasado por el CCCC de València, el Espai d’Art Contemporani de Castelló y Las Cigarreras de Alicante; ‘Ana Teresa Ortega. El pensament exiliat’, por el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA); ‘Processos de transformació. Art Contemporani de la Generalitat Valenciana’, ‘Fórmules de resistència. Art Contemporani de la Generalitat Valenciana’ y ‘Veus pròpies. Art Contemporani de la Generalitat Valenciana’, por el Museo Antonio Ferri de Bocairent; ‘Paisatges quotidians. Art Contemporani de la Generalitat Valenciana’, ‘Territoris de la utopia. Art Contemporani de la Generalitat Valenciana’ y ‘Territoris propis. Art Contemporani de la Generalitat Valenciana’ por la Capella de l’Antic Asil de Alcoy; y ‘Art Contemporani de la Generalitat Valenciana IV’, por el CCCC.