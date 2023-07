VALANCEA presenta un primer largo sorprendente y novedoso.Su sonido envolvente, atractivo y disfrutón, y sus letras frescas e intensas, definen a la perfección al nuevo grupo de synth-indie-pop valenciano.Cada una de sus canciones a dos voces nos lleva de viaje a las diferentes fases de las relaciones afectivas, donde nos surgen las dudas, los miedos, las certezas y las decepciones.

De Yung Beef a Bunbury, pasando por The Sisters of Mercy y Pimpinela, como muestra de un futuro prometedor. En marzo VALANCEA publicaba su primer single, «Domingo», arrancando con ello de la mejor manera posible una ruta en la que cada parada ha significado un nuevo éxito para los valencianos. Temas como «Extasis», «Tiempo», «Mundos Regulares» y, como no, la propia «Domingo», han llevado al dúo a rozar las 80k reproducciones entre Youtube y Spotify y a convertirse en habituales en las playlists más interesantes del indie nacional. La próxima parada en esta prometedora senda llega el próximo viernes 14 de julio, fecha en la que VALANCEA publica su LP homónimo.Los siete temas del disco -algunos conocidos, otros inéditos hasta la fecha- no dejan indiferente y nos hacen transitar por caminos a veces directos, otras veces progresivos. Momentos bailables y otros más reflexivos, guitarras rítmicas y sintetizadores ochenteros, siempre de forma homogénea y conceptual.Cada una de las canciones nos llevan de viaje a las diferentes fases de las relaciones afectivas, donde emergen dudas y miedos, certezas y decepciones. Con la aceptación como resultado final de lo que no pudo ser. Pero sin perder la esperanza de que a la próxima sí será. Grabado en Novoestudios con la participación de músicos de la talla del guitarrista Toni Carrillo. Producido por Enrique Peydró (Tú Ves Ovnis) y masterizado en The Groove y Novoestudios.

VALANCEA canción a canción:Domingo: una oda al día reflexivo. El momento en que te planteas qué estás haciendo con tu vida. Autoafirmaciones y propósitos que posiblemente sigas sin cumplir. Y Yung Beef como protagonista de la última vez que saliste.Tiempo: cuando no estamos en el mismo punto que el otro escupimos un nunca más o ahora no es el momento. Pero al final el tiempo, a favor o en contra, decidirá en parte por nosotros. Aceptación y sincericidio. Una despedida a tiempo.¿Dudar?, quizás: se atreven, veinticuatro años después, a traer al presente un clásico de Enrique Bunbury. Que pasa a ser un tema funky-disco-pop de lo más vanguardista. Un acierto que traslada la canción al presente y la hace más vigente que nunca en estos tiempos de amor líquido e incertidumbre permanente.Mundos regulares: el tema más sereno de Valancea. Una elegante producción que nos permite echar de menos y a la vez dudar de si es ahí donde queremos estar.Puede que: actitud e instrumentación rock para llegar a sufrir un hastío de lo más delirante.Éxtasis: La Ruta del Bakalao con The Sisters of Mercy como invitados especiales en Puzzle. Y la chica que te gusta bailando en el centro de la pista. Preparados, listos, ¡ya!Libre: «Eres libre de romperme el corazón. Eres libre, y lo soy yo». Nada más que añadir, señoría.