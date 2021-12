· El Gobierno Municipal vota en contra de la moción Popular para paralizar las multas a los vehículos no autorizados que circulen por Ciutat Vella

· Los Populares señalan que sólo un tercio de los vehículos del centro histórico se ha registrado para obtener la autorización

· El PP ya presentó una moción en noviembre para detener la imposición de esta sanción con el apoyo de vecinos, comerciantes y falleros

23-12-2021. Valencia. El Gobierno de Ribó y PSOE continuará multando a los vehículos que entren en Ciutat Vella tras rechazar la moción Popular solicitando la paralización y dialogar con vecinos, comerciantes y falleros que piden consenso. Desde el PP han pedido que se dejen sin efecto las sanciones puestas en marcha el pasado 1 de diciembre y que se detenga el uso de las cámaras y la imposición de sanciones. Los Populares han denunciado que el centro va camino de ser una zona fantasma ante el cierre progresivo de los comercios y los aparcamientos.

“Se lo pregunto seriamente, señor Grezzi: ¿es tan difícil parar, sentarse y dejar de criminalizar a los usuarios de vehículos en Valencia?”, ha preguntado en el pleno el concejal Popular, Carlos Mundina. El edil ha explicado que, con el centro en obras, el cierre de dos aparcamientos públicos, la eliminación de 15 líneas y los obstáculos para acceder en taxi, el centro se está aislando cada día más. “Hay que reconocerle el mérito: es difícil tomar una medida tan concreta y que el espectro de gente en contra sea tan amplio”, ha criticado el edil del PP.

Mundina ha recordado que el PP ha reclamado la paralización de la APR en varias mociones presentadas. En concreto, al último pleno celebrado en noviembre asistieron representantes de Fallas, comercios y vecinos de la zona para solicitar al Gobierno Municipal que no se pusiera en marcha la norma restrictiva. “A mí me da vergüenza que venga gente, sin ningún tipo de adscripción política, a decirle que su medida está poniendo en peligro la actividad y usted los ignore”, ha declarado Mundina.

El Grupo Municipal Popular ha instado al Gobierno Municipal a reflexionar para paralizar las sanciones y no tramitar las multas impuestas a los vehículos no autorizados desde el inicio de mes. “Ha costado mucho levantar el centro histórico de esta ciudad, así que seamos cautos, no vaya a ser que sus medidas que constriñen la movilidad nos devuelven a situaciones indeseables”, ha reclamado el concejal Popular.