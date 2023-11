Este artículo presenta un fascinante mapa que ilustra las diversas representaciones del «Hombre del Saco» en diferentes países de todo el mundo. El Hombre del Saco es un personaje de la mitología popular que se utiliza en muchos lugares para asustar a los niños desobedientes o traviesos. Cada país tiene su propia versión de este personaje, y cumplen la misma misión: llevarse a los niños que no se comportan bien. A través de este mapa, se exploran las variaciones culturales de este personaje y cómo se le conoce en distintas regiones.

Detalles:

En España, el Hombre del Saco es conocido por llevarse a los niños en un saco cuando se portan mal.

En Nigeria, se le representa como una enorme serpiente.

En Bosnia, es una bruja.

En México y Colombia, también se le llama Coco.

En Brasil, se le conoce como Cuca, y en Uruguay, Costa Rica y Cuba como Cuco.

En Argentina, ha recibido el nombre de El Viejo de la Bolsa.

Variaciones en Otras Regiones:

En Europa, abundan las representaciones de brujas.

En África, se encuentran criaturas con forma de animales como serpientes, hienas y murciélagos.

En Oriente Medio y Asia Central, predominan los Djinns y Goblins, demonios y diablillos asociados al desierto y los bosques.

En otras partes del mundo, existen seres mitad persona, mitad animal o demonio, ranas gigantes con colmillos, variantes de monos demonio, espíritus, momias de fuego, entre otros.

Consideraciones de Psicólogos: A pesar de que los padres a menudo utilizan la figura del Hombre del Saco o el Coco como una forma de controlar el comportamiento de los niños, los psicólogos desaconsejan su uso. Según investigadores de la Universidad de Purdue, el miedo no es una forma eficaz de controlar el comportamiento de los niños, ya que activa los niveles inferiores del cerebro y no fomenta el pensamiento crítico. Aunque puede generar obediencia por temor, no enseña lecciones duraderas.

Este mapa revela cómo una idea universal de asustar a los niños toma diferentes formas en cada cultura, pero también destaca la importancia de enfoques más positivos en la crianza de los hijos.