La octava edición de la Feria del Cava Valenciano tendrá lugar durante este fin de semana en el Mercado de Colón de València, con la previsión de servir más de 11.000 copas de Cava de Requena desde el viernes 18 hasta el domingo 20.

La Asociación de Elaboradores de Cava de Requena ha presentado este martes, en el incomparable marco del Mercado de Colón de Valencia, una de sus citas más importantes del año, una feria que»se ha convertido en todo un acontecimiento\», resaltan los organizadores.

Después de dos años sin poder organizarlo, este fin de semana no pararán de abrir botellas desde el viernes a las 19 horas hasta el domingo a mediodía. Participarán siete bodegas valencianas: Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Hispano Suizas, Pago de Tharsys, Torre Oria, UVE y Murviedro.

En esta edición, el evento funciona con un sistema de tickets en dos formatos. El simple de 15 euros incluye dos consumiciones de cava, dos de cava premium y una de gastronomía, además de una copa serigrafiada como recuerdo. Por su parte, el dúo de 25 euros está pensado para compartir tres consumiciones de cava, tres de cava premium, dos de gastronomía y dos copas serigrafiadas. Entre los asistentes se sorteará un lote de cavas con las referencias más representativas de las bodegas presentes en el certamen.

En la parte gastronómica, varios locales del Mercado de Colón prepararán una oferta especial con motivo del evento: Ma Khin Café, Suc de Lluna, Cervezas del Mercado, Martin&Mary, Manglano y Pantalán 5.

Entre las actividades paralelas destacan el taller de cavas de Requena y quesos del mundo, el sábado a las 11 horas en el espacio de Manglano en la planta baja del Mercado de Colón. Ese mismo día, a las 18 horas, se celebrará un taller de cócteles con cavas de la mano del bartender Iván Talens en el local Down del zoco.

«El Cava de Requena lo tiene todo para ser la bebida preferida de todos los valencianos, hay un cava para cada ocasión, para cada estación y para cada bocado. Apoyar lo nuestro no es una opción, es una obligación para todos los valencianos\», ha manifestado la representante de los productores de cava.

Como concejal de Feria y Fiestas de Requena, José Luis Barrera, ha defendido el Cava de Requena como un producto excepcional y este tipo de eventos como»un excelente escaparate para ponerlos en valor\».

El evento cuenta este año con BMW Engasa como coche oficial, a lo que se suman los patrocinios de Grupo Cooperativo Cajamar, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Requena.

