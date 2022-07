El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, y la portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, han participado esta tarde en la ofrenda floral que ha organizado el Partido Popular de la ciudad de Valencia en homenaje al concejal del PP asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco. Además de la corona de homenaje se han depositado por parte de los asistentes 25 rosas blancas para conmemorar el aniversario.

El homenaje ha contado con la presencia de víctimas de ETA Pablo Broseta, presidente de la Asociación de Amigos de la Fundación Porfesor Manuel Broseta, y Carlos Casañ, hermano de José Edmundo Casañ (asesinado en 1991 cuando era delegado de Ferrovial en Valencia) y se ha realizado en la calle Miguel Ángel Blanco. “Para nosotros era importante celebrar este triste aniversario aquí, en esta calle que propusimos en 2017 y que no fue realidad hasta el año pasado. La desmemoria es el peor enemigo a nuestra historia y la peor traición a quien dio la vida por defender la libertad y el Estado de Derecho”, ha afirmado María José Catalá.

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha lamentado que en el 25 aniversario de este cruel asesinato “tengamos un gobierno en la Nación que pacte la Ley de Memoria Democrática con BILDU, con los herederos de ETA, que únicamente buscan desvirtuar el relato y no nos podemos olvidar a las víctimas, y hoy lamentablemente quienes apoyaban a los asesinos tienen la complicidad del PSOE” añadiendo “es triste que el partido de Puig no haya apoyado en Les Corts la declaración institucional para conmemorar esta fecha” Por último, Mª José Catalá ha exigido “la rectificación de la placa que rotula la calle, porque se olvida de señalar que es víctima del terrorismo de ETA, siglas de las que se ha prescindido en la placa”. Además ha lamentado que “Ribó no haya estado a la altura y no haya incluido en el pleno extraordinario de mañana una moción de apoyo a las víctimas del terrorismo de ETA.”