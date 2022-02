Javier Urra y Ana Villarrubia analizan la figura de los parricidas

Javier Urra y Ana Villarrubia analizan la figura de los parricidas José Rabadán mató a sus padres y a su hermana y ahora está casado y tiene una hija

El parricida de Elche ha pasado la noche tranquilo, sereno y sin muestras de arrepentimiento

Javier Urra y Ana Villarrubia analizan la figura de los parricidas. ¿Cómo puede explicarse que un joven de 15 años mate a sangre fría a sus padres y a su hermano y se ponga a jugar a la consola con sus cuerpos escondidos? ¿Está enfermo? En el análisis de los expertos puede haber sorpresas. Nada de locura y sí mucho de perversión, de caracteres que no conocen los límites y que no aceptan las líneas rojas. En e3l caso del joven de Elche quedarse sin wifi ni consola fue un detonante. Y fue capaz incluso de enviar mensajes haciéndose pasar por su madre cuando ya la había matado. Ya encerrado, no muestra arrepentimiento y está tan sereno como tranquilo.PUBLICIDAD

Sirva de referente la figura de José Rabadán, que mató a sus padres y a su hermana de nueve años y que ahora está casado y tiene una hija. Corría el año 2000. Rabadán era un chaval de 16 que siempre tuvo lo que quiso, era el mimado de la casa. Los vecinos veían en él a un chico educado, tímido, muy reservado, al que nunca se veía alternar con otros jóvenes del barrio porque él prefería pasar las horas encerrado en su habitación, jugando con el carísimo ordenador que sus padres le habían regalado.

Las similitudes con el parricida de Elche parece evidentes. El joven estaba obsesionado con los videojuegos, sobre todo con uno: el ‘Final Fantasy’. Deseaba emular a su protagonista, por eso dijo en casa que quería una catana y, como acostumbraban a hacer ante cualquier petición del joven, sus padres accedieron. Con esa misma catana acabaría con sus vidas.

A su madre no le dio tiempo a despertar: la mató mientras dormía. Su padre trató de defenderse, aquella afilada arma le arrancó tres dedos cuando trataba de protegerse la cara. Pero su hijo le seccionó la cabeza, que metió después en una bolsa de plástico. A su hermana, con síndrome de Down también la mató. Tras asesinar a su familia, Rabadán se cambió de ropa y puso rumbo a Barcelona, quería reunirse con una joven a la que había conocido por internet. Tres días después del triple asesinato, fue detenido. José Rabadán fue sentenciado a pasar ocho años en un centro de menores. El 1 de enero de 2008, a los 24 años, quedó en libertad.PUBLICIDAD

Javier Urra: “Son tiranos, narcisistas, hedonistas y nada empáticos”

Los expertos consultados por Informativos Telecinco consideran que estos tipos de jóvenes no actúan motivados por una enfermedad mental sino que presentan rasgos de personalidad en los que priman los seres tiranos, consentidos, acostumbrados a hacer lo que quieren. “No aceptan un no ni la frustración y eso hay que enseñarlo”, dice Javier Urra, “estamos ante seres tiranos, narcisistas, hedonistas y poco empáticos. La enfermedad mental y la criminalidad no tiene nada que ver con esto asesinatos”. Lo que sí reconoce Ana Villarrubia es que “no hay trastornos psicológicos de base, pero si una trasfondo y un perfil perverso, de fracaso escolar, dificultades para poner límites. Estos perfiles suelen tener dificultades para mostrar respeto”. Villarrubia reconoce que, pese a todo, se puede recuperar a este tipo de parricidas.

La lista de los parricidios que conmovieron a España en los últimos 30 años:

-1 de diciembre de 1992: Un joven de 25 años, Plácido Roldán, mata de dos disparos a sus padres, de 60 y 58 años, porque le retenían en casa para desengancharle de la droga, en El Viso del Alcor (Sevilla).

-12 de agosto de 1994: La Guardia Civil detiene a Cyril Jacques Medina, de 15 años, como autor del asesinato de sus padres, Oliver Jacques (de nacionalidad suiza) e Isabel Medina en un chalet de Benijófar (Alicante).

-4 de marzo de 1997: Un joven de 16 años asesina en Minas de Ríotinto (Huelva) a sus padres, Angel Bermejo, de 65 años, y Bernardina Vázquez, de 58, de sendos disparos y varias cuchilladas en el cuello.

-23 de febrero de 2007: Alexander N., un joven alemán de 19 años, mata a sus padres, los descuartiza y entierra parte de sus restos en el jardín de la casa, en Alcanar Platja (Tarragona). Seis días después se suicida de un tiro en la cabeza.

-16 de septiembre de 2007: Un joven de 21 años mata a sus padres con una catana y luego finge un robo, en el domicilio familiar en Catarroja (Valencia).

-13 de febrero de 2009: Encuentran en un piso de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) los cuerpos de un matrimonio de ancianos en un avanzado estado de descomposición. Habían sido asesinados en abril de 2008 por su hijo, José S.L, quien vivió cuatro meses con los cadáveres.

-26 de agosto de 2009: Un hombre de 46 años mata a sus padres con una azada y un hierro en un cortijo de Albolote (Granada).

-11 de octubre de 2009: Andrés Pérez Peterkin, esquizofrénico de 47 años, mata a sus padres en su domicilio de Madrid y después intenta suicidarse.

-2 de mayo de 2012: Un joven de 26 años, en tratamiento psiquiátrico, mata a su padre, de 74 años, y a su madre, de 69, en su domicilio de Alcorcón (Madrid) e intenta suicidarse, arrojándose desde un segundo piso, aunque solo sufre contusiones. El joven cuidaba a su madre, operada de la cadera, y a su padre, en silla de ruedas y que sufría demencia senil.

-18 de noviembre de 2012: Descubren en su domicilio de Orihuela (Alicante), los cadáveres de un matrimonio, apuñalado por su hijo, un toxicómano de 27 años, que tenía problemas económicos, al que encontraron ahorcado en la finca de un familiar en Zeneta (Murcia).

-1 de marzo de 2013: Detienen a Luís Miguel Briz, de 33 años, tras confesar que el 28 de febrero mató a sus padres (de 64 y 62 años) y a su hermana (de 36) con un cuchillo de cocina, en su domicilio de Dos Hermanas (Sevilla). Con un elevado coeficiente intelectual y varias carreras, el hombre que padecía esquizofrenia, sufrió un brote psicótico.

-17 de marzo de 2013: Carlos Barra Quintanilla, de 37 años, mata a sus padres (el empresario Manuel Barra, de 73 años, y su esposa, Consuelo Quintanilla, de 64) con una escopeta de caza en su domicilio de la barriada de la Mejostilla en Cáceres.

-8 de junio de 2014: Un policía municipal de Bilbao mata a tiros sus padres -enfermos, y a los que cuidaba a diario- en Baracaldo, y después se suicida.

-23 de diciembre de 2014: Un joven de 29 años diagnosticado de esquizofrenia mata a sus padres con un arma blanca en La Guardia (Toledo).

-30 de junio de 2017: Un hombre 35 años mata a sus padres con una escopeta en Paterna (Valencia).

-23 de marzo de 2018: Detienen a un joven de 23 años acusado de matar a puñaladas a sus padres adoptivos y a su abuelo en la localidad de Guaza, en Arona (Tenerife). En 2020 fue condenado a prisión permanente revisable.

-18 de abril de 2018: Un hombre de 47 años mata a sus padres (el hombre, de 81 años y enfermo de Alzheimer, y la mujer, de 72, y con movilidad reducida) y se suicida en Olite (Navarra). En el crimen se utilizó una pistola neumática para sacrificar animales.

-13 de septiembre de 2018: Un hombre de 44 años mata de 55 puñaladas a sus padres y a su hermano en Alicante.