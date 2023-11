Las cuentas municipales contemplan la mayor bajada de impuestos de la historia del Ayuntamiento con 70 millones de euros de rebaja fiscal

Se bajan impuestos como e l IBI, el de plusvalías, de circulación y la tasa de alcantarillado

La concejala de Hacienda, María José Ferrer, ha subrayado que “el gobierno de Catalá cumple sus compromisos”

El Pleno ha aprobado este martes en sesión ordinaria, con los votos a favor de PP y Vox y los votos en contra de PSOE y Compromís, el presupuesto general y consolidado de la corporación, sus organismos autónomos y empresas municipales y la plantilla de personal para el ejercicio 2024, que asciende a 1.116,9 millones de euros, es decir, un 7,11 % más respecto al año anterior.

Durante el debate político, la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, ha destacado que “se trata de una cifra récord para cumplir con los compromisos con la ciudadanía que, además, contempla la mayor rebaja fiscal de la historia del Ayuntamiento y, todo ello, con un presupuesto sin recortes, que amortiza deuda y responde a las necesidades de la ciudad”.

Asimismo, Ferrer San Segundo ha subrayado que “esta rebaja fiscal, cifrada en 70 millones de euros, beneficiará a 700.000 tributantes, de los que 400.000 son viviendas, a muchos comercios, 33.000 oficinas, 700 hosteleros, familias numerosas, etc”. En concreto, el IBI baja un 20 %, el impuesto de circulación un 8,5 %, la tasa de alcantarillado un 50 % y el impuesto de plusvalía un 95 %”.

“Ya no pueden negar la evidencia, con nosotros el alivio fiscal va ayudar al 99 % valencianos y valencianas porque ahora la ciudadanía va a recibir lo que es suyo y que anticipó al Estado hace 2 años a través del pago de impuestos”, ha significado la concejala.

Ferrer San Segundo también ha indicado que al llegar al gobierno “nos encontramos una ciudad paralizada con un grado de ejecución a fecha 15 de junio de un 12 %, así que nos va a tocar hacer lo que ustedes no han hecho, pero no ejecutaremos sus políticas porque los valencianos y valencianas han dado su confianza al programa del Partido Popular y el gobierno de Catalá cumple sus compromisos”.

Por su parte, la portavoz del grupo socialista, Sandra Gómez, ha calificado el presupuesto de “irresponsable, vacío y sectario”, ya que según ha manifestado “crece la deuda consolidada en 37,3 millones de euros; incumple la regla de gasto que les va a llevar a un plan de ajuste; sube la deuda, por primera vez, en 11 años; no tiene presupuestado todo su gasto corriente; no incluye ninguna idea, proyecto o inversión nueva; y la rebaja fiscal solo beneficiará a los que más tienen”. En este sentido, Gómez ha afirmado que estas cuentas se han elaborado “en la mejor situación económica posible y con unos ingresos excepcionales de 80 millones de euros del Gobierno de España y 46 millones de los Next Generation sin embargo puede que el Ministerio de Hacienda les pida un plan de ajuste para que recorten”. Finalmente, la portavoz socialista ha destacado la eliminación de ayudas “a entidades como Fisabio, Ayuda contra la Drogadicción o el Teléfono de la Esperanza, entre otras, por considerarlas de extrema izquierda”.

En representación de Compromís, Joan Ribó, ha considerado que las cuentas municipales “carecen de base documental y son insostenibles en el tiempo” quien también ha calificado el presupuesto de “sectario y que beneficia al que más propiedades tiene”. Ribó ha indicado que “el milagro de las cuentas de 2024 se debe a las transferencias del Estado” y ha destacado que la rebaja del impuesto de circulación “no hace más sostenible a València a nivel de movilidad”. Asimismo, la concejala, Eva Coscollà, ha desgranado los diferentes capítulos para concluir que “la herencia recibida ha sido muy buena” por lo que el presupuesto “es continuista, carente de ideas nuevas y con las mismas inversiones que ya estaban”.

De otra parte, el portavoz de Vox, Juanma Bádenas, ha afirmado que “se tratan de unas cuentas que no están ideologizadas ni son supremacistas” a diferencia de los presupuestos del anterior gobierno que se dedicó a “regar a las llamadas izquierdas indefinidas, construir chiringuitos y a hacer políticas moralizantes ideologizadas”.

Asimismo, se ha aprobado por unanimidad modificar la fecha de celebración del Pleno del próximo mes de diciembre.