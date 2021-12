El portavoz de Hacienda y Presupuestos del GPP, Rubén Ibáñez, ha considerado que el informe del Síndic de Comptes, que se ha presentado este jueves, apunta a una “gestión muy irregular, casi negligente, por parte del Consell”.

VALÈNCIA, El portavoz de Hacienda y Presupuestos del GPP, Rubén Ibáñez, ha considerado que el informe del Síndic de Comptes, que se ha presentado este jueves, apunta a una “gestión muy irregular, casi negligente, por parte del Consell”.

Así ha valorado el diputado el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat Valenciana correspondiente al año 2020 entregado esta mañana por el Síndic Major de Comptes, Vicent Cucarella, a Les Corts.

Ibáñez ha indicado que “pese a tener más fondos provenientes del Estado se quedaron casi 900 millones de facturas en el cajón, más de 1.700 millones de contratación sin expediente, es decir, enriquecimientos injustos, y donde se otorgaron subvenciones por valor de más de 2.400 millones sin que especificara el modo de concesión y por tanto se adjudicaron a dedo”.

“Son irregularidades bastante notorias. Aparte hay que constatar que se vuelve a señalar cómo los 1.336 millones de euros ficticios que se ponen en el presupuesto no se pueden poner. La Sindicatura refleja lo que ya dijo en su día el Ministerio, que no se pueden recoger en el presupuesto esas cantidades porque no han sido formalmente comunicadas por parte del Ministerio”, ha añadido.

El diputado popular ha indicado que “la gestión ha sido muy irregular y negligente. Hay que tener en cuenta que a pesar de contar con más fondos hay muchas subvenciones cuyo nivel de ejecución ha sido cero, que ni tan siquiera se han llegado a otorgar pese a que estaban en el presupuesto. Esto lo padecen de una forma directa los valencianos”.

Rubén Ibáñez ha señalado que “este Consell opaco tampoco ha dado cuenta del cumplimiento del Plan de reconstrucción pese a estar obligado a hacerlo trimestralmente. Los grandes perjudicados de esta nefasta gestión son los valencianos quienes, a pesar de aumentar la deuda y recibir más dinero del Estado, no lo ven reflejado en su día a día, al contrario”.