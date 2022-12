El PP ganaría las próximas elecciones locales en la ciudad de València y el PSPV-PSOE se situaría como segunda fuerza, según se desprende del barómetro municipal de opinión ciudadana correspondiente a este mes de diciembre y conocido este viernes. Compromís, que ostenta en la actualidad la Alcaldía con Joan Ribó al frente, quedaría en tercer lugar y Vox en cuarto. El quinto puesto sería para Podemos-EUPV y el sexto para Cs.

Los encuestados, empadronados en la capital valenciana a partir de 18 años –un universo de 672.742 personas–, han señalado cuando se les ha preguntado a qué partido político votarían si se convocaran elecciones municipales al día siguiente del sondeo, que darían un respaldo del 19,5% al PP; del 15,8% al PSPV-PSOE; del 11,6% a Compromís; del 7,2% a Vox; del 3,4% a Podemos-EUPV, y del 2% a Cs. Otros obtendrían un apoyo del 2,9% y un 2,8% votaría en blanco.

Por otro lado, estas entrevistan indican que un 11% de la población no votará, que un 15,4% no lo sabe y que un 7,8% no contesta. El concejal de Control Administrativo, Carlos Galiana (Compromís), ha presentado en rueda de prensa el barómetro, con el que la empresa GFK ha hecho 2.354 entrevistas presenciales con un diseño de muestra aleatorio por cuotas de sexo, edad, relación con actividad económica o nacionalidad.

El PSPV-PSOE ha trasladado los datos de este sondeo a número de concejales y sitúa a su candidata a la Alcaldía y actual vicealcaldesa, Sandra Gómez, al frente del gobierno local tras las elecciones de 2023 con diez ediles a los que suma los 6-7 de Compromís y los 0-2 de Podemos-EU. Según los socialistas el PP tendría 12 concejales, Vox entre 3 y 4, y Cs no entraría en el Ayuntamiento.

El portavoz del PSPV en la ciudad, el también edil Borja Sanjuán, ha indicado que esto muestra «el apoyo y el reconocimiento al trabajo» de los socialistas «durante los últimos años». «Tenemos mucha satisfacción de que los vecinos de València no solo quieran seguir teniendo un gobierno progresista sino que quieran tener una alcaldesa de la gente que ponga en el centro sus prioridades y que les represente», ha dicho.

Preguntados por el voto que emitieron en las anteriores elecciones municipales, las de 2019 y en las que el mayor número de ediles lo logró Compromís, un 17,4% de los encuestados ha dicho que fue para el PP; un 17,1% para el PSPV-PSOE; un 11,2% para Compromís; un 5,2% para Vox; un 4,8% para Cs; un 3,4% para Podemos-EUPV; y un 2,5% para otros. Un 22,8% dice no haber votado en esos comicios, un 2,9% que no lo sabe y un 9,7% no contesta.

Respecto a esa pregunta, Galiana ha comentado que se observa que «el récord de votos de la anterior cita electoral no se corresponde» con lo indicado en el sondeo. «Ha habido varias elecciones y puede ser que la gente hable de las últimas o que haya un voto oculto que no se quiere decir», ha apuntado. Asimismo, ha valorado que los resultados que obtienen en caso de celebrar unos comicios locales den «una mayoría de progreso» al sumar los porcentajes recogidos.

En ese caso, los partidos de izquierdas –PSPV, Compromís y Podemos-EUPV– aglutinarían el 30,8% de apoyo, frente al 28,7 que reunirían los de derechas –PP, Vox y Cs–.

Por otro lado, preguntados por el partido o coalición municipal que le transmite mayor simpatía, independientemente de si lo ha votado o lo votaría, un 20,1 por ciento de los entrevistados habla del PP; un 19% del PSPV-PSOE; y un 13% de Compromís. Por detrás se sitúan Vox, con un 7,1%; Podemos-EUPV, con un 4,2%; Cs, con un 3,8%; y otros con un 5,6%. Un 16,9% no sabe y un 10,3% no contesta.

En voto más simpatía, el PP vuelve a estar en cabeza con un 21,4%, seguido del PSPV-PSOE con un 18,7%. En tercer lugar repite Compromís, con un 13,1% y por detrás vuelven a aparecer en el mismo orden Vox con un 7,4%, Podemos-EUPV con un 3,9%, Cs con un 2,9%, y otros con un 3,7%.

El barómetro habla también de las elecciones autonómicas, previstas igualmente para mayo de 2023, y de las generales. En el primer caso, un 19,7% de los encuestados se decanta por el PP, un 18% por el PSPV-PSOE, un 10,1% por Compromís, un 7,7% por Vox, un 3,3% por Podemos-EUPV, y un 2,2% por Cs. Hay un 2,3% que apoyaría a otros partidos, un 2,5% que votaría en blanco, un 0,8% nulo, y un 8,2% que dice que no votará, así como un 17,1% que no sabe y un 8% que no responde.

Por lo que respecta a las elecciones generales, un 20,8% apoyaría al PP, un 19,8% al PSOE; un 8% a Vox; un 5,4% a Compromís, un 4,7% a Podemos-EUPV, un 2,2% a Cs, y un 2,8% a otros.

SEGURIDAD PÚBLICA

Asimismo, preguntados por el partido que mejor defiende determinados temas, el barómetro apunta que el PSPV-PSOE gana en garantizar la seguridad pública, seguido del PP; en la mejora del sistema educativo, por delante también del PP, al igual que pasa en desarrollo, investigación e innovación; en proteger los derechos y libertades de la ciudadanía; asegurar la asistencia sanitaria universal; reducir las desigualdades económicas; proteger el medio ambiente y mejorar las relaciones internacionales y la paz.

En este apartado, el PP gana en crecimiento económico y social y Compromís en la promoción de la lengua y la cultura valenciana. La encuesta pregunta también por la posición política de quienes han participado en ella, izquierda o derecha y en un escala del 1 al 10 en la que 1 es el más a la izquierda y 10 el más a la derecha. En este caso, la mayoría, un 21,3%, se posiciona en un 5,1.

SITUACIÓN POLÍTICA

Preguntados por la situación política general en la ciudad de València, un 37,5% la ve regular, un 26,3% buena y un 3,6% muy buena frente a un 19,6% que la cree mala, un 8,7% muy mala y un 3,8% que no sabe. Por lo que respecta a la Comunitat Valenciana, un 38,6% la considera regular, un 26,7% buena y un 2,7% muy buena ante un 17,4 que la ve mala y un 7,5% muy mala. En el conjunto de España, un 30,2% la considera mala, un 28,9% regular, un 20,2% muy mala; un 15% muy buena y un 2% muy buena.

En los tres casos, la mayoría de encuestados piensa que la situación continuará igual el próximo año. Sobre el gobierno actual de coalición –Compromís-PSPV– en la ciudad de València, el 32,3% lo califica como regular, el 26,6% bien y el 4,25 muy bien, mientras que un 17,2% lo ve mal y un 12,7% muy mal. La oposición del PP la cree regular un 28,2%, mal un 24% y bien y muy bien, un 18,1. En este caso, la mayoría, con un 28,8%, ve regular la de Cs, y con un 32,3% muy mal la de Vox.