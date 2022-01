· Los populares reclaman que se de marcha atrás a las sanciones por entrar en Ciutat Vella y que se consensue con comerciantes, falleros y vecinos una alternativa que no pase por sancionar

Valencia.26-01-2021 .- “No ha habido ni consenso ni suficiente información“. El PP ha lamentado que en una semana se hayan multado a 5.000 vecinos de Valencia por entrar en Ciutat Vella. La medida que entro en vigor en diciembre ha sido rechazada por comerciantes, falleros y vecinos de la zona que acudieron al pleno a pedir que no se comenzara a multar hasta buscar una solución para muchos vecinos que tienen acceder a Ciutat Vella y no han sido acreditados.

El PP ha presentado varias mociones en este sentido que han encontrado el rechazo del Gobierno de Ribó y PSOE. La portavoz del PP, María José Catalá, ha lamentado el afán recaudatorio de Ribó y PSOE que “en una semana han puesto cerca de 5.000 multas por entrar en coche en la zona APR de Ciutat Vella. Ya ampliaron horarios del cobro por aparcar en la zona de la ORA en toda la ciudad para seguir esquilmando los bolsillos de los ciudadanos en unos momentos que lo que debe hacer la administración es ayudar”.

“Han subido impuestos y tasas en plena crisis económica por el COVID, quieren cobrarnos por aparcar bajo de casa y ahora colocan multas a una media de 700 al día por entrar en Ciutat Vella. Nos parece un nuevo escándalo del gobierno de Ribó y PSOE que no ejecutan las inversiones por su nula gestión, pero si recaudan del bolsillo de los ciudadanos con el IBI más alto de España según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)”, añadió Catalá.

Hay oposición a este cierre con cámaras y multas tanto de entidades festivas, con sede en Ciutat Vella, como comerciantes y hosteleros que ya han visto perder clientes por las dificultades de acceso. La propia Interagrupación de Fallas de Valencia pidió diálogo pues con este cierre de Ciutat Vella al tráfico están en riesgo la continuidad 42 fallas de la ciudad que tienen más de 7.000 falleros. Muchos comercios ya anunciaron cierres por las dificultades de acceso para clientes y proveedores.

Los populares insisten en que, en estos momentos y sin el consenso necesario, “no es momento de más palos en la rueda a nuestros comerciantes”, explicó Catalá. El PP recuerda que el centro lo han bloqueado y lo han convertido en un centro fantasma, donde cierran los negocios pues está en obras, se han cerrado dos aparcamientos públicos, se han eliminado 15 líneas de la EMT que ya no llegan al centro, y cada vez es más difícil acceder en taxi.