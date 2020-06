El PPCV se opone a que “los docentes asuman la responsabilidad sanitaria en los centros educativos”

La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha afirmado este miércoles que el PPCV “se niega en rotundo a que los docentes tengan que asumir la responsabilidad sanitaria en los centros educativos”.

Gascó se ha referido así ante la vuelta a las clases presenciales para el inicio de curso en septiembre. La diputada ha afirmado que el Consell de Puig “ha hecho público que no va a adoptar ninguna medida extraordinaria en las aulas, y que lo único que va a cambiar es el nombre, pasando a llamar ‘grupos estables de convivencia’ a las clases. Una vez más lo único que ofrece a los niños es propaganda”, ha criticado.

La diputada ha indicado que han pasado tres meses desde el cierre de los colegios “y durante este tiempo no han puesto sobre la mesa ninguna medida seria y coherente que garantice la seguridad de nuestros niños”.

Para la portavoz de Educación, el conseller de Educación, Vicent Marzà, “ha hecho de la delegación su forma habitual de proceder y jamás asume responsabilidades”. “Lo hemos visto con los bancos de libros, que ha pasado a colegios y ayuntamientos, con la construcción de centros que ha pasado a los ayuntamientos, y ahora con una de las cuestiones prioritarias que tiene el Gobierno valenciano en la mesa, que es prevenir los rebrotes”, ha añadido.

Así, ha insistido en que los centros educativos “son uno de los escenarios que más hay que controlar para evitar nuevos episodios de la Covid-19 y sin embargo, es uno de los espacios donde menos se está actuando”.

“Las clases tendrán 25 alumnos, no hay mamparas en los pupitres, no hay planes de prevención hechos por expertos, no se ha dado información a las familias, los centros no tienen medidas de protección pagadas por la Conselleria para docentes y para alumnos. Esta falta de actuación demuestra que no tiene plan, que van a salto de mata, que hacen de la improvisación su forma habitual y dejan toda la responsabilidad sanitaria a los profesores”, ha denunciado.

PERSONAL DE ENFERMERÍA ESCOLAR

La portavoz de Educación ha señalado que el PPCV exige la incorporación inmediata de personal de enfermería escolar “para que realice planes de actuación en cada colegio”.

“Queremos que sea este personal, que es experto, el que elabore circuitos de actuación ante posibles casos y que pueda realizar test rápidos y PCR cuando lo considere conveniente. Además, deben determinar las zonas de aislamiento en el centro y encargarse de la formación y sensibilización de toda la comunidad educativa. En definitiva, que esta figura asuma, como profesional sanitaria, todas las cuestiones en este ámbito. No puede ser que los docentes se hagan cargo de esta responsabilidad sin estar preparados para ello”, ha explicado.

Gascó ha anunciado que dada la urgencia y la importancia de implantar esta figura “clave para que se pueda volver a los centros de forma presencial con garantías, desde el PPCV vamos a presentar una iniciativa parlamentaria y mociones en los ayuntamientos”.

“Es una vergüenza que se esté anteponiendo cuestiones como las ayudas a los hermanos del ‘president’ o agrandar la estructura de asesores y del sector público a la salud de los escolares. Por eso vemos necesario presentar iniciativas para que los partidos de izquierda se retraten y expliquen cuáles son las razones por las que no quieren garantizar la salud en los centros educativos”, ha censurado.

Gascó ha recordado que el pasado febrero “desde el PPCV ya avisamos de lo que había que hacer, de las previsiones a tener en cuenta para que no hubiera problemas”. “No nos hicieron caso y la Covid-19 les pilló con el paso cambiado. Volvemos a avisarles y esperamos que esta vez se imponga la sensatez”, ha concluido.