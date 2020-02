El Real Madrid pierde el liderato y a Hazard en el campo del Levante antes del City y el clásico

El Levante ha ganado al Real Madrid, líder de La Liga al inicio de la jornada y que cede su posición de privilegio al eterno rival, el FC Barcelona, su rival en la próxima fecha. El gol de Morales y la lesión de Hazard convirtieron la segunda parte en una pesadilla para los blancos en una semana fundamental para la temporada.

El balance de los diez primeros minutos de juego fue pobre, con dos disparos de Benzema y Hazard muy blandos y fáciles para Aitor Fernández. Sergio Ramos veía una tarjeta que le condicionaba el resto del encuentro si quería jugar el clásico.

En el once tocó diana y los ataques se multiplicaron pero con la misma definición que los anteriores, la mejor fue para Benzema que falló en el mano a mano y Modric empalmó un rechace con la izquierda, el primero lo sacó el arquero, el mejor del encuentro hasta ese momento, con los pies y el segundo con las manos. Una contra del Levante acabó en un mal pase de Morales a Borja Mayoral en el único acercamiento granota.

Aitor Fernández cometió un error que demuestra lo ingrato de su posición, el más destacado salió en un córner a despejar de puños pero con muy mala dirección, tanto que se convirtió en un pase de la muerte para Casemiro que incomprensiblemente no encontró la portería , vacía, con su testarazo.

Viejos fantasmas

La falta de gol desde la marcha del jugador que encadena a sus 35 años once partidos marcando en la Serie A, Cristiano Ronaldo, es una constante. Ni en un regalo de la defensa con falta de entendimiento entre Toño y Aitor, ni con una gran jugada mal finalizada por Hazard ni con un misil desde fuera del área de Modric que se quitó de encima el cancerbero rival como pudo. El asedio no daba frutos, once tiros y cinco a puerta por dos y ninguno entre los tres palos del Levante pero el dato fundamental era el 0-0.

Enis Bardhi avisó a la vuelta de los vestuarios, con un disparo desde la frontal que salió desviado, tremenda la potencia del diez macedonio. Se iba convirtiendo en un partido más plomizo con el paso de los minutos.