LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA HARTOS DEL RETRASO EN RETRIBUCIONES E INCUMPLIMIENTO SISTEMÁTICO DE LOS ACUERDOS DE PERSONAL

El Sindicato Profesional SPPLB en el Ayuntamiento convoca una manifestación coincidiendo con el pleno municipal del mes para protestar por la deficiente gestión en materia de retribuciones y la falta de cumplimiento de los acuerdos adoptados en materia de personal por parte de la Delegación competente en la materia dirigida por la Concejala, Luisa Notario.

Retrasos de hasta 5 años para cobrar conceptos de nómina, atrasos en adecuaciones de nómina de más de 3 años, subvenciones de guardería, minusvalía o sanitarias pendientes más de un año, horas extras pendientes del 2021, atraso de 6 meses en la aplicación del acuerdo laboral firmado en marzo, son algunas de las muchas cuestiones que ha llevado al Sindicato SPPLB, mayoritario en la plantilla municipal, a protestar para que su Alcalde, el Sr Ribó, actúe y solucione el problema.

Convocatoria que ha sido secundada por el resto de organizaciones sindicales del Ayuntamiento que, tras anunciarla el SPPLB la pasada semana, se han sumado a la protesta y esperamos suponga un toque de atención hacia la gestión en materia de personal que está realizando la actual concejala del área y que acumula atrasos en el abono de conceptos retributivos que se están generalizando y no acaba de dar solución, perpetuándose y aumentando cada vez más, lo que para los sindicatos no deja de ser un claro síntoma de que la plantilla municipal y sus retribuciones no es una prioridad para el área de personal.

La protesta a la que están convocados los más de 5.500 empleados públicos del Ayuntamiento, ya ha tenido su efecto en ese déficit de interés de la concejala por las retribuciones de las y los empleados públicos. La pasada semana se llevó a la Comisión de Gobierno Interior la moción para aplicar el acuerdo alcanzado en marzo, 5 meses después de firmarse!!!!

Así no se puede funcionar, ya pasó con la compensación al personal esencial durante la pandemia (policías, médicos, enfermeros, bomberos…, a los que se les compensaba con unos días de libranza por su esfuerzo), que tras acordarla después del confinamiento, tuvieron que pasar casi año y medio y varias protestas para obligar a cumplir esos acuerdos.

Ese funcionamiento por parte de la Delegación de Personal quiebra la confianza en la negociación de acuerdos con las y los trabajadores y su desarrollo posterior. Recientemente se han aprobado unas bases de oposiciones que afectan a cerca de 1.500 interinos del Ayuntamiento, ¿Seguirá la Concejala de Personal con la misma dinámica? Eso es algo que los empleados de este Ayuntamiento no se merecen.

Desde el Sindicato Profesional seguiremos insistiendo y realizando las acciones necesarias para que la gestión de dicha Delegación sea la que se merece este Ayuntamiento y las y los empleados públicos que la componen.