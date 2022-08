Tras conocerse los datos del Ministerio de infracciones penales en el último trimestre

Catalá: “A Ribó se le ha ido de las manos la seguridad de la ciudad por no tomar medidas pese a nuestras advertencias ”

· Las infracciones penales aumentan un 31’5% en el segundo trimestre del año

· Ha aumentado un 73’4% la sustracción de vehículos, un 56’2% los robos con violencia e intimidación, un 44,7 los hurtos, un 23’8 los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria y un 22’4% el tráfico de drogas

· La media del incremento nacional es de un 25’7%, en la provincia de Valencia ha sido de un 25’9% y en la Comunitat Valenciana de un 24,4%, cerca de seis puntos menos que Valencia

· Catalá pide que se adopten medidas urgentes ante la grave situación que reflejan los datos y las subidas constantes en los últimos trimestres, un 46’2% en el primer trimestre de 2022 y un 36’6% en el último de 2021

· Solicita un mayor despliegue de efectivo en las calles para que no siga el aumento de la delincuencia en la ciudad

Valencia. 13-08-2022.- La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha afirmado que “a Ribó se le ha ido de las manos la seguridad de Valencia pese a nuestras advertencias. Es lamentable que estemos entre las tres ciudades de España con mayor incremento de infracciones penales porque Compromís y PSOE no han querido tomar medidas. Con 169 delitos al día frente a los 129 del primer semestre de 2021. Con estos número el equipo de gobierno se tendría que tomar el tema en serio.”

Catalá ha realizado estas declaraciones tras publicar el ministerio del Interior las infracciones penales registradas en el segundo trimestre del año y conocerse el acumulado entre enero y junio de 2022 que refleja un incremento de un 31’5% del segundo al primer trimestre del año en Valencia, mientras que en la provincia de Valencia ha sido de un 25’9% y en la Comunitat Valenciana de un 24,4% y la media nacional de un 25’7%, casi seis puntos menos que Valencia.

Los datos del Ministerio señalan que en estos últimos tres meses ha aumentado un 73’4% la sustracción de vehículo, un 56’2% los robos con violencia e intimidación, un 44,7 los hurtos, un 23’8 los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria y un 22’4% el tráfico de drogas.

“Este ranking de infracciones penales deja en evidencia las frases del equipo de gobierno de que en Valencia no existe un problema de seguridad porque queda claro que la delincuencia está subiendo a un ritmo muy rápido y que la realidad se impone a la ficción de Ribó” añadiendo “estos datos no son más que la constatación de lo que venimos denunciando desde el PP, los vecinos y los medios de comunicación, que la inseguridad en Valencia crece por días y no se dan soluciones”, ha apuntado la portavoz popular.

La portavoz popular ha lamentado que Valencia encabece el ranking de las ciudades con más delitos, sólo superada por Barcelona, con un 40’3% en el último trimestre, y Sevilla con un 31’7% mientras que por detrás de Valencia se sitúan ciudades como Madrid con un 28’5%, Zaragoza con un 22’9 y Málaga con un 29’5.

Además ha apuntado que la situación de Valencia es más grave que la de otras ciudades porque en Valencia las subidas son constantes en los últimos trimestres, un 46’2% en el primer trimestre de 2022 y un 36’6% en el último de 2021. “Es necesario y urgente que se adopten medidas ante la grave situación que reflejan los datos. Llevamos mucho tiempo advirtiendo y pidiendo decisiones y reiteramos que es necesario un mayor despliegue de efectivos en las calles para que no siga el aumento de la delincuencia en la ciudad. Hay que actuar ya”.

En este sentido, ha añadido que “la merma de la plantilla de Policía Local está relacionada directamente con estas cifras y, por eso, es necesario reforzarla con la incorporación de nuevos agentes y con la convocatoria del máximo número de plazas en las oposiciones”.

Por último, Catalá ha recordado que para el PP “la seguridad es nuestra mayor prioridad y será uno de los primeros temas de atención cuando en mayo de 2023 volvamos a gobernar la ciudad. No obstante, siempre tenemos la mano tendida a Ribó por si quiere contar con nosotros, porque la seguridad de los valencianos está por encima de partidos y estamos dispuestos a aportar y ayudar para mejorar estas cifras tan negativas”.