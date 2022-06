Entrevista a Don Gustavo Riveiro, director del Departamento para la Pastoral de Turismo de la Conferencia Episcopal Española, sobre el VIII Congreso Mundial de Pastoral de Turismo en Santiago de Compostela del 5 al 8 de octubre próximo.

El VIII Congreso Mundial de Pastoral de Turismo organizado por el Arzobispado de Santiago de Compostela, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y la Conferencia Episcopal Española, reunirá en Compostela en el mes de octubre a destacados ponentes, entre ellos el Patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, para abordar distintas cuestiones sobre “Turismo y Peregrinación, caminos de Esperanza”, es el lema elegido.

Así lo adelantaron en la presentación del Congreso, que tendrá lugar del 5 al 8 de octubre, Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela; Monseñor Francisco José Prieto Fernández, obispo auxiliar de Santiago de Compostela, y Gustavo Riveiro D’Angelo, director del Departamento para la Pastoral de Turismo de la Conferencia Episcopal Española, donde estuvieron acompañados por la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, en un acto celebrado en San Martín Pinario.

Los inicios de los Congresos Pastorales de Turismo

El I Congreso Pastoral de Turismo se celebró en Roma en el año 1970, al igual que los tres siguientes, siendo Cancún la última ciudad en la que tuvo lugar un encuentro pastoral mundial de este tipo. También se celebraron en Bangkok y Éfeso.

Director del Departamento para la Pastoral de Turismo de la Conferencia Episcopal Española, Gustavo Riveiro D’Ange

El director del Departamento para la Pastoral de Turismo de la Conferencia Episcopal Española, Gustavo Riveiro D’Angelo adelantó en su intervención parte del programa y de los ponentes ya confirmados que viajarán en octubre a Compostela.

Además del Patriarca latino de Jerusalén, participarán en el congreso “4 cardenales, 6 obispos y arzobispos, 8 sacerdotes, 10 laicos, de los cuales 6 son mujeres, y algunos diplomáticos”, expertos todos ellos en cada tema y procedentes de distintas partes del mundo que analizarán el fenómeno del turismo “desde su aspecto pastoral” y que repasarán los objetivos todavía pendientes que nacieron de la última reunión de 2012 en Cancún, creando “marcos de reflexión sobre la acogida y la hospitalidad” y señalando que se trabajará “en la necesidad de construir una verdadera teología del descanso y del ocio”.

Precisamente uno de los retos que se plantean los organizadores es fijar con mayor exactitud la cadencia de estas reuniones y acortarla, de modo que, a partir de ahora, “pasará a celebrarse cada tres años”, siendo la próxima reunión en la ciudad argentina de Mar del Plata en 2025.

Del mismo modo, también se abordarán diversas temáticas que van desde la teología del descanso, o el anti-turismo a través de la trata de personas, la prostitución y las nuevas esclavitudes ligadas a esta situación. Y se incluirá un bloque especial destinado a la peregrinación en el cristianismo y, de manera particular, a Santiago de Compostela como urbe acogedora de esta cita, como la interrelación entre el cuidado del patrimonio y de los <Bienes culturales y el turismo, el medioambiente y la participación activa de las comunidades locales en la elaboración de los proyectos turísticos, buscando la interacción de la Iglesia, el estado y las fuerzas vivas locales.

Entre los ponentes, además de los ya mencionados, estarán el cardenal Leonardo Sandri, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, , monseñor Rino Fisichiella, prefecto del Dicasterio para la promoción de la Nueva Evangelización, el card. Juan José Omalla, arzobispo de barcelos y presidente de la Conferencia episcopal española, Mons. José Domingo Ulloa, arzobispo primado de Panamá, Mons. Ciríaco Benavente, obispo responsable de la Pastoral de Turismo en la Conferencia Episcopal, y Mons. Gabriel Mestre, obispo de Mar de Plata.

Asimismo, también participará Maurizio Bravi, observador permanente de la Santa Sede para la Organización Mundial del Turismo; Horacio Hernández de la Torre, el director nacional de Pastoral del Turismo de la Conferencia Episcopal Mexicana, o el P.Miguel López Neto, director nacional de Pastoral de Turismo de la Conferencia Episcopal Portuguesa, junto al equipo nacional, laicos expertos en el tema de trata, sostenibilidad, patrimonio, periodistas especializados, entre otros.

También hemos invitado a Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT y a monseñor Bernardito Auza, Nuncio apostólico en España.

VALENCIA NOTICIAS: Don Gustavo ¿Cómo surgió el Congreso Mundial de Pastoral de Turismo?

GUSTAVO RIVEIRO:

– La Santa Sede, desde los años setenta ha organizado siete congresos mundiales. Los cuatro primeros fueron en Roma sobre la Pastoral del Turismo, después hubo uno en Bangkok, uno en Éfeso y el séptimo fue en Cancún, México en 2012. Y si bien estaba establecida una regularidad de 5 años para la celebración de dichos congresos, en realidad esta vez pasaron diez años desde el último.

– Factores como la pandemia, la fusión de los Dicasterios Vaticanos y otros elementos retardaron la celebración.

– Así surgió este congreso por una propuesta del Monseñor Julián Barrio, Arzobispo de Santiago que en el marco del Año Compostelano decidió pedir a la Santa Sede la celebración de este octavo congreso mundial en Santiago de Compostela.

– El Dicasterio ha visto la importancia de este encuentro y si bien lo organiza la Archidiócesis de Santiago con la supervisión y la promoción de la Santa Sede y la colaboración de la Conferencia episcopal, han visto la importancia de todo esto y asi han decidido que en adelante se celebrará cada tres años. Ya queda establecido y no perderemos esa regularidad por la importancia que esto tiene para el sector turístico en una situación como la actual. La situación creada por la pandemia y la situación del sector turístico, además de la velocidad del devenir de los tiempos, así lo requieren.

VALENCIA NOTICIAS: He leído en un comunicado que el Congreso tienen una connotación de carácter “pastoral”. ¿Cómo se pretende hacerlo? Y otra de las preguntas sería, que nos explique por favor su papel dentro de este congreso.

GUSTAVO RIVEIRO:

– La Iglesia desde tiempos del Papa Pío XII trabaja activamente en la Pastoral del Turismo y desde tiempos más antiguos en el mundo de las peregrinaciones.

– Hay un despertar creciente de una realidad que da en llamar “turismo religioso”. En sí mismo es un término genérico que no indica mucha cosa. Simplemente se trata de una forma de hacer turismo que tiene una motivación en realidades patrimoniales de carácter religioso, pero que no puede homologarse con la peregrinación, como algunos pretenden, hasta acuñando un término descalificante y snob que es el “turi-grino”. Son mundos distintos por motivación, medios y finalidad. No son homologables, son realidades totalmente distintas. Tanto es así, que en la Santa Sede y en las mismas conferencias episcopales están colocadas en áreas diferentes. Pongo un ejemplo: Turismo religioso es recorrer la ruta del fabuloso románico palentino o el pirenaico, o las catedrales góticas de Francia, o en otras religiones, los santuarios budistas de la India, eso es turismo religioso, la peregrinación implica otra cantidad de elementos personales, subjetivos y espirituales que el “turista religioso” podría tener o no. Nada de todo esto impide que alguien que parte como turista con motivación hacia el patrimonio religioso, no pueda hacerse peregrino, es lo deseable. Si el ámbito del turismo llamado religioso, hace bien su trabajo, muchos podrán “hacerse peregrinos”.

Un testimonio fabuloso de todo ello es el Código Calixtino, si se lo estudiara profundamente, se inspirarían cosas buenas y fecundas.

– Teniendo en cuenta todo ésto, la Iglesia siempre ha trabajado en la Pastoral del Turismo, sin ninguna etiqueta: ni cristiano, ni turismo religioso, ni turismo espiritual, este último es el escalón más bajo pensable podría definirse como “turismo religioso, pero sin religión”, o sea la new age. Lamentablemente personas sin claridad de conceptos caen de buena fe en estas cosas que no llevan a ninguna parte.

– La Pastoral del Turismo invita “a pescar en mar abierto”, sin miedos a evangelizar en el mundo de las personas que hacen turismo, no solo turismo vacacional, la pastoral del turismo no es limitarse a organizar misas para guiris, sino que se trata del turismo cultural, el de aventura, de naturaleza, vacacional, etc. Aquí está la Iglesia porque entendemos que es un mundo donde el Evangelio puede ser presentado, como primer anuncio, es decir desde el abc de la fe. Es una gran posibilidad misionera para la nueva evangelización, ante un cierto “analfabetismo religioso” de los mismo bautizados.

GUSTAVO RIVEIRO:

– Creo que me falta responderte cuál es mi rol. Bueno al Congreso mundial, Don Julián, arzobispo de Santiago ha querido ponerle como lema y motivación: “Turismo y peregrinación: Caminos de esperanza”. ¿Por qué?

– De las pocas palabras que tienen título del congreso, que son cuatro, tres hacen alusión a Santiago, peregrinación, camino y esperanza. Tú sabes que Dante Alighieri dice que “Si alguien ha perdido la esperanza, vaya a Santiago y la encontrará.”

La idea es que podamos fijar claramente cuáles son los objetivos de la evangelización por medio de la pastoral del Turismo, aunque sigue siendo para muchos, aun dentro de la Iglesia, como algo un poco extravagante, estacional, fuera de la de la estructura pastoral, algo extra. Hay diócesis turísticas que hacen Sínodos y la palabra “turismo” ni se menciona. Nos está costando una cierta fatiga hacer que forme parte de la pastoral orgánica y ordinaria de la iglesia, como propuso el papa Benedicto XVI.

– Aún en grandes diócesis como Valencia, nuestra diócesis, que tienen una gran afluencia turística, la Pastoral de turismo en sus diferentes aspectos, sigue siendo un tema marginal que se trata poco. Cuando nosotros tenemos en la Comunidad Valenciana menos de cinco millones de habitantes, pero cada año la visitan más de once millones de personas, la pastoral hacia las personas que hacen turismo, es una realidad que no debiera seguirse ignorando o banalizarse, sin que forme parte de la estructura orgánica y ordinaria de las parroquias.

– Las parroquias turísticas que tenemos de veraneo tienen una pastoral que es como disléxica. Por un lado, existe una sólida pastoral ordinaria para la comunidad estable, la común de cualquier parroquia, y una especie de un cambio de escenografía y de actores para recibir a los turistas cuando llegan, pero que, ni los turistas están integrados en la estructura de la parroquia, ni la parroquia se inserta en la atención pastoral del turista. Son como dos mundos distintos y a veces desconectados, recuerdo como en el Evangelio los judíos y los samaritanos, saben que existen unos y otros, pero no se tratan.

VALENCIA NOTICIAS: Por el tema del Año Jubilar, el Camino del Santo Cáliz, por lo que usted ha comentado de Valencia. ¿Tiene algún potencial dentro del congreso o habrá alguna forma de poder presentarlo?

GUSTAVO RIVEIRO:

– Es claro que ocupa un lugar fundamental y central en la historia, en el pensamiento y los sentimientos espirituales de la Archidiócesis de Valencia y va ganando espacio de manera acelerada. Miro gratamente cómo el Santo Cáliz ha ganado espacio en el interés de las personas, que es el primer punto de toda realidad turística, que llama la atención, atrayendo la buena voluntad, el deseo de peregrinar… El turismo supone moverse y salir de casa, si no se los atrae para que vayan es difícil que vengan.

– En el Congreso Mundial nosotros no presentaremos destinos de peregrinación concretos, porque la estructura se basa en los temarios que he tenido la responsabilidad de organizar. Así como los contenidos y los ponentes.

– Todo ello hubo que consensuarlo también con la Santa Sede, que es la que promociona y guía, patrocina este congreso mundial donde se darán cita personas de todo el mundo.

– No presentaremos propuestas de santuarios, ni de lugares concretos, el único lugar por lógica, al final de todos los temarios es el Camino de Santiago de Compostela porque es lógico que sea uno de los ejes de reflexión, junto a los caminos espirituales de 3 grandes familias religiosas de origen español: Carmelitas, Jesuitas y Dominicos.

– Los criterios son planteamientos más amplios, más específicos del ámbito del turismo y la peregrinación. No es un work-shop, aunque cada grupo, santuarios, agencia, operador y demás podrán tener su stand en el palacio de Congresos de Santiago. Durante todo el Congreso tendrán la posibilidad de promocionarse, promoverse, pero no habrá ninguna conferencia sobre propuestas específicas.

VALENCIA NOTICIAS: Gracias don Gustavo.

GUSTAVO RIVEIRO: Gracias a vosotros y lo que necesitéis.