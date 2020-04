ESPACIO BY TETÉ ofrece preparar ceremonias de despedida personalizadas

.

Para la coach Teresa García es necesario decir adiós y para ello preparar la despedida para cuando ésta pueda celebrarse

Tener la opción de decir adiós y preparar ya la despedida. Es la propuesta de la coach valenciana Teté García, quien dirige Death Café Valencia desde hace años, y que ya lanzó su espacio, justo antes de la crisis del Coronavirus, para ceremonias de despedidas de seres queridos. Ahora da un pasa más y ofrece a todos los que tengan una pérdida reciente, asesoramiento on line para ir preparando la despedida, para cuando ésta pueda celebrarse.

Espacio by Teté es un local en el centro de Valencia multidisciplinar y versátil volcado, hasta el momento, en reuniones de aniversarios, sesiones de meditación, clases de educacional emocional para jóvenes y procesos de coaching personales y a empresas, y desde finales del pasado año aumento sus servicios y creó el primer lugar en el centro de Valencia para poder dar el último adiós a nuestros seres queridos de forma personalizada, con todo el mimo y cuidado hacia la persona que ha partido y sus familiares, con música, fotografías, colores, discursos, olores y comidas favoritas. Ceremonias para dar el último adiós de un modo diferente.

Teté García ofrece no sólo el alquiler de su singular espacio sino también, el apoyo en la organización y gestión del protocolo que más convenga a los familiares y amigos de la persona fallecida. No se trata de un funeral exactamente, porque el primer adiós suele ser momento de dolor, de negación, de incertidumbre. no hay tiempo de reflexión ni de preparar la despedida. Sin embargo, en Espacio by Teté, los familiares y amigos de la persona fallecida tendrán tiempo de pensar cómo le gustaría más que le despidieran o de organizar lo que sabían que le gustaría que le hicieran, hacer un álbum con sus fotografías favoritas, preparar la comida y bebida que más le gustara, poner su música o preparar un expositor con sus libros, discos, y objetos que más le definen.

Por esto ahora, y de forma on line, ofrece a todos los que hayan perdido a algún familiar y que por circunstancias obvias no se han podido despedir, asesoramiento para ir preparando la despedida que podrá hacerse a partir del mes de mayo. Será una nueva forma de despedida y por eso se necesitará de la ayuda de una experta como García, para llevarla a cabo de forma adecuada. “Es necesario hacer un cierre de despedida para poder tener un sano duelo”.

Independientemente del Coronavirus, este tipo deceremonias, fue ya creado tras la observación por parte de García de que, en este momento de evolución y transformación de la conciencia social, se demandan ceremonias, ritos o formas de actuar diferentes ante la muerte y ha querido dar una respuesta a ello. “Queremos abogar por el agradecimiento por los momentos compartidos con nuestros seres queridos”, explica García, que añade: “Por eso queremos ofrecer nuestro espacio para la celebración de despedidas en familia desde el amor y agradecimiento compartido con la persona que ha partido”.

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com