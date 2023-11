En estos días hemos visto como desde la derecha y la ultraderecha reaccionaria, han convocado manifestaciones, algunas sin el previo permiso, violentas y agresivas, (lo cual tiene poco que ver con el derecho que otorga la Constitución española a las manifestaciones). En las que se ha visto una masa de energúmenos de ultraderecha que, enarbolaba símbolos nazis y franquistas, con daños materiales y personales incluidos. También hemos visto cómo desde el PP se alentaba contra el gobierno de España, con consignas y elementos propios de otra época que nada tienen que ver con esta democracia, más bien con «añoradas» dictaduras que ellos parecen representar con ahínco. Consideramos negligente e irresponsable la actitud del PP y su hermano más díscolo, VOX, por la búsqueda de la crispación y el enfrentamiento ante la posibilidad de una posible amnistía política en Cataluña, sobre unos problemas patrocinados por el mismo PP en su día con el Sr. Aznar y el Sr. Pujol, (artífices de los mayores saqueos habidos en España).

Entendemos que España como nación es algo indiscutible, pero también entendemos de la plurinacionalidad reconocida, en una anticuada y obsoleta Constitución que debería evolucionar hacia algo más integrador y no represor. Entendemos que la situación fue en su día muy complicada para el pueblo español y la sociedad en sí misma. Y como no quieren otro gobierno progresista hacen lo que sea, incluso desestabilizar la sociedad, «si fuera necesario», dicen sus políticos, con tal de que no se conforme un gobierno progresista, lo que sea. Una amnistía muy compleja eso sí, pero también muy necesaria para una recuperación de la situación política con connotación de trauma social.

Y ahora recordemos las amnistías que el PP hizo en su día, económicas, sobre todo, legalizar los asaltos económicos al erario público, por empresarios y políticos juzgados y condenados, todos afines al PP. ¿Toda esta exaltación encubre una frustración?, no sería interpretable de otra manera, si no es por las políticas integradoras y responsables con la mayoría social de este país. Políticas que este gobierno de coalición ha llevado a cabo en España en los últimos años: Subida del SMI. Subida de las pensiones con el IPC. Ley de bienestar animal. Ley del aborto. IMV. Escudo social. Y todo con una mejora de la maltrecha economía heredada de M. Rajoy y sus «recortes». Más lo que todavía nos queda: derogar la ley mordaza, renovación del poder judicial, una sociedad más justa e igualitaria, mayor poder adquisitivo.

Según lo expresado, desde Podemos Torrevieja manifestamos la más completa repulsa e indignación por esas manifestaciones en Madrid, promovidas a instancias del PP y VOX.

Fdo. Manuel Francisco Rech Hernández. Portavoz Podemos Torrevieja.