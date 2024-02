Torrent, 31/01/2024. Bajo la dirección de Juan Carlos Rubio, llega a l’Auditori de Torrent esta obra de Edward Albee, uno de los grandes genios de la literatura dramática. Originalmente titulada “Peter & Jerry, At Home at the Zoo” (Camino al zoo) combina la clásica obra corta de Albee “The Zoo Story” (1959) con su precuela, “Homelife” (2004). Juntas, estas obras cortas forman una historia completa de Peter, un ejecutivo editorial; de Ana, su esposa; y de Jerry, un extraño que Peter conoce en el parque.

En el primer acto, “Homelife” ofrece una mirada reveladora al inestable matrimonio de Peter y Ann, sus brutales intentos de comunicarse y la soledad dentro de su vida compartida. La tensión aumenta en el siguiente acto, “The Zoo Story”. Mientras lee en un banco de Central Park, un extraño se acerca a Peter y declara que ha «estado en el zoológico». El hombre, Jerry, comienza a contar una historia tras otra, profundizando en la vida de Peter e intentando usurpar, sin duda, su propio lugar en ese banco, en ese parque.

Según palabras de su director, Juan Carlos Rubio, “Camino al zoo” reúne todo lo que deslumbra en los textos de Albee: diálogos brillantes, aguda descripción de personajes, mucho dolor, violencia, rabia e incomunicación y un sofisticado tono de teatro del absurdo que conecta irremediablemente con los tiempos que vivimos. Protagonizada por Fernando Tejero, un actor capaz de dotar de humanidad y de una asombrosa fragilidad a cualquier personaje que aborde, completan el reparto dos actores extraordinarios y de gran versatilidad como son Mabel del Pozo y Dani Muriel. Los tres consiguen volver a colocar frente al espectador ese espejo de nuestra propia existencia que, aunque no siempre nos devuelve una imagen bondadosa, es imprescindible para seguir adelante.

La función será el sábado 3 de febrero de 2024 a las 20 h. Entradas a la venta en www.auditoritorrent.com y en las taquillas de l’Auditori (jueves de 17 a 20 h, viernes de 11 a 13 h y desde 2 horas antes del comienzo del espectáculo).